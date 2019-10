Suure ülekaaluga võidelnud Liis Velsker: tahtsin olla õnnelik tüdruk, kes naudib oma elu

«Ma tahaks, et inimesed armastaksid ennast ja oleksid õnnelikud,» rääkis Velsker, kes hiljuti andis välja raamatu pealkirjaga «Teekond iseendani». Noor naine tunnistas, et tema teekond võitluses kaaluprobleemiga on olnud pikk ja vaevaline. Tänaseks on ta saavutanud endaga rahulolu, kuid usub, et areng iseenda tundmaõppimisel on alles alguses.

Velsker on pärit Paide lähedalt, Piiumetsast. «Piiumetsa on minu süda ja minu kodu. Ma sündisin Paides, kuid esimesed aastad elasin Piiumetsas. See on väga väike külakene, kus pole isegi poodi. Hiljem me kolisime Tallinnasse, kuid me käisime ikkagi nädalavahetustel Piiumetsas. Seega, ma kasvasin üles just seal. Ma arvan, et ma lähen sinna kunagi ringiga tagasi, sest olen väga suur looduse sõber. Ma ei kujuta ette, et ma oma pensionieas oleksin Tallinnas. » rääkis Velsker.

Velsker rääkis raadiole Elmar, et kaalus gümnaasiumis olles ligi 130 kg, see aeg oli noorele neiule kurnav nii emotsionaalselt, kui ka füüsiliselt. «Kui liikusin oma kaalunumbriga saja kilo suunas, siis vaatasin peeglisse ja vihkasin ennast. See ei olnud mina! Mitte ükski killukene ei olnud minu jaoks meeldiv. See oli see koht, kus otsustasin, et miski peab muutuma, ma ei tahtnud olla enam selline, tahtsin ennast armastada. Olin küll hästi seltskondlik ja lõbus, kuid minu jaoks oli hästi oluline välimus. Tahtsin sulanduda ühiskonda. Mind vaadati hästi palju ja see häiris mind. Inimesed narrisid mind tänavatel, pidin koguaeg läbi mõtlema, kellest ma mööda kõnnin, et võimalikult vähe sõnadega haiget saada,» sõnas Velsker.

Oma esimesed sammud muutumise suunas ei tulnud kergelt. «Alguses ma pusisin väga kõvasti, nii toitumise kui trenniga. Oli päevi, mil tegin viis trenni järjest ja ei söönud midagi. Proovisin väga erinevaid asju, kuid tulemust ei tulnud. Seejärel langesin sügavasse depressiooni. Andsin endast nii palju ja mitte midagi ei muutunud. Kõiki lapsepõlve traumad andsid kurbust koguaeg juurde. Ma panin ennast ohvri rolli ja elasin nii. Kõik mu ootused olid seotud sellega, et kui ma saan kõhnaks, siis ma muudan midagi, et ainult siis ma julgen kooli minna või lahedale töökohale kandideerida. Kuid ma ei saanud sellise suhtumisega kõhnemaks, kaotasin rõõmu oma elust ja tundsin end ebakindlana. Ühel hetkel sain aru, et muutus peab algama seestpoolt ehk kui ma armastan ennast, siis mu keha tuleb kõigega järgi,» rääkis Velsker.

Liis Velsker avaldas raamatu «Teekond iseendani» FOTO: Erakogu / Liis Velsker

«Esimene elu muutev otsus oli see, kui ma leidsin, et peab elama siin ja praegu. Sain aru, et ei pea võtma kümme kilo alla selleks, kui tahan minna tööle või kooli. Ma otsisin abi ka väljastpoolt, näiteks sensitiivide, terapeutide ja psühholoogide juurest. Üksi oled sa nii hämaras ja mustas kohas, et sa ei oska sealt välja tulla. Ma tahtsin olla õnnelik tüdruk, tahtsin nautida elu. Hakkasin endaga koos aega veetma ja õppisin end paremini tundma. Sain aru, et inimesena olen ma tegelikult tore. Mulle hakkas taas enda juures meeldima see, et olen suure südamega, siiras ja tahan hästi palju head,» rääkis Velsker.

Kuula raadiosaatest, kuidas Liisil õnnestus oma kaalu langetada ja mil moel ta leidis taas tee iseendani: