Jüri Homenja hakkas kitarri õppima tänu pioneerilaagri elamusele

Laulja Jüri Homeja oli saatekülaliseks raadio Elmar saates «Sinu TOP3», kus ta rääkis, mis muusikat ta ise oma esinemiste kõrvalt kõige rohkem kuulab ja naudib.

«Muusikat kuulan ma niisama vabalt väga harva. Tavaliselt kuulan laule sihilikult. Põhjuseid on mitmeid, näiteks, kas siis midagi jäi kõrva või otsin laulu analüüsimise või konkreetse viisi otsimise eesmärgil,» sõnas Homenja.

Mees rääkis oma noorusajast ja sellest, kuidas ta jõudis muusika õpinguteni. «Mäletan ühte pioneerilaagrit. Üks poiss mängis kitarril lugu «Have You Ever See The Rain». See jäi mulle nii hästi meelde ja meeldis väga. Laagrist tulles hakkasingi õppima kitarri,» rääkis mees oma muusiku teekonna algusest.

Homenja rääkis raadio Elmar eetris eestikeelse muusika näidetest, mis talle hetkel kõige enam meeltmööda on. Tema lugude valik oli järgmine:

1. Olav Ehala «Siin on oja»

«Millegipärast see laul mulle väga meeldib. Nii meloodia, kui ka sõnad. Aasta tagasi ma laulsin Londoni eestlaste jõulupeol. Sain seal tuttavaks ühe daamiga. Temaga juttu rääkides mängis taustal minu poolt valitud muusika. Korraga hakkas kõlama lugu, mille peale see sama naisterahvas ütles, et antud loo esitajaks oli tema ise. Tegu oli Reet Kromeliga, kes on Eesti laulja ja muuhulgas tuntud ka kui pala «Siin on oja» esitaja. Selle loo viis on nii ilus, kohe võtab ja haarab kinni. Reeda hääl on ka ülimalt ebamaine,» sõnas Homenja.

2. Tamur Marjasoo «Pooleks murtud maailm»

«Ükskord tuli kitarrist ja suurepärane laululooja Tamur Marjasoo minu juurde ja ütles, et tal on üks romanss. Ta mängis mulle see loo ette ning esialgu esitas selle ilma sõnadeta. Viis oli imeline! Teksti kirjutas hiljem juurde meister Ivan Makarov. Seda lugu küsitakse minult tantsupidudel päris tihti. Tegemist on ballaadiga, mis on ühteaegu nukker ja ilus. Kõrtsipidudele see ei sobi ja ma ei tahakski seda sellistes kohtades mängida. Lugu pole väga tuntud, kuid esmakuulamise puhul jääb paljudele kohe meelde. Antud laulu on kasutatud ka filmis «Pangarööv»,» rääkis muusik.

3. Sulev Müürsepp «Keegi ikka ootab»

«Vähesed teavad, et Sulev Müürsepp ehk Sullivan loob suurepäraseid meloodiaid ja tekste, nii ka antud loo puhul. Mulle oli suur üllatus, et ta on ka laulja. Ta kunagi mängis ansamblis Terminaator. Minu vanema poja koolist küsiti, et kas ma võin neile tulla kooli laulma. Mõtlesime koos Suleviga, et läheme esineme koos, sel ajal oli hästi populaarne unplugged suunitlus, kus kahekesi esineti kitarridega laval. Laulsin siis laval oma laulu ning korraga hakkas ka Sulev laulma. Mul läksid silmad pärani, sest polnud teda kunagi varem laulmas kuulnud, tal oli väga kõrge ja selge hääl. Nüüd tean juba paarkümmend aastat, et Sulev on ka suurepärane laulja,» lisas Homenja oma lemmikloo autori kohta.