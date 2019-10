Teater Endla loominguline juht: numbritel ja aastatel pole tähtsust

Teater Endla loominguline juht rääkis sünnipäevaõnnitlusi vastu võttes, et 108 on number nagu iga teinegi ning erilisi muutusi see teatri igapäevaelus kaasa ei too. «Numbritel ja aastatel pole erilist tähtsust. Kõik toimib ja elu käib. Aga pidu on muidugi hea pidada ning tore on ka õnnesoove vastu võtta,» sõnas Vihmar.

Vihmar lisas, et teatri 108. sünnipäeval toimub ka esietendus, mis kannab pealkirja «Pidusöök». «See on tore, et saame sünnipäeva eriti suure pauguga tähistada. Ma ootan suure põnevusega õhtust esietendust, mis sünnib Endla teatri ja Kinoteatri koostööna. Elus juhtuvad kummalised asjad. Kinoteatri poisid ja mina tulime täpselt ühel ajal sellele teele. Oleme rääkinud pikalt, et võiksime Endlas midagi koos teha, nüüd see kõik realiseerub. Mul on hea meel, et just täna see koostöölavastus esietendub,» lisas ta.

Endla teatris on tööl kakskümmend kaks näitlejat. «Kõige staažikam näitleja meie koosseisus on Jaan Rekkor. Kuid samuti ka Lii Tedre, ta teeb pidevalt kaasa meie etendustes ja on pikaaegne kolleeg, ta tähistas just mõned päevad tagasi on 75. juubelit,» sõnas Vihmar.