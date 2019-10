Toitumisterapeut Sirli Kivisaar: rootslased annavad oma lastele magusat vaid ühel päeval nädalas

Sirli Kivisaar on Tervisekooli õpetaja ning OÜ Via Naturale juht, kes igapäevaselt võtab patsiente vastu toitumis- ja psühhoterapeudina.

Kivisaar rääkis, kuidas ta toitumisterapeudi elukutseni jõudis. «See oli ligikaudu viisteist aastat tagasi, sel ajal polnud Eestis ühtegi toitumisnõustajat. Minu esimene laps jäi haigeks ja saime soovituse, et abi võib saada toitumise muutmisest. Sel hetkel hakkasin seda teemat õppima ja sealt edasi sain toitumisterapeudiks,» lisas ta.

Naine rääkis Elmari lastesaates, et ta loodab siiralt, et keegi laps tema poole pöörduma ei pea. Samas lisas ta, mis põhjusel tema kui spetsialisti vastuvõtule tullakse. «Kui sul on mingi tervisemure või haigus ja sa tahad teada, kas toitumisega saab seda mõjutada, siis tuleb minu juurde tulla. See haigus ei peagi olema toitumisega seotud, see võib olla seotud näiteks südame või närvisüsteemiga. Mina saan anda nõu, mida on soovituslik rohkem või vähem süüa, selleks et keha tervise huvides toetada,» rääkis Kivisaar.

«Tihti on jäänud inimestel selline mulje, et kui tahad tervislikult toituda, siis magusat ei tohigi enam süüa. Kuid loomulikult võime! Küsimus on lihtsalt, kui palju me seda süüa võime. See peaks olema pigem harva. Minule meeldib rootslaste põhimõte ehk nemad annavad lastele magusat vaid ühel päeval nädalas. Samas, kui te võtate iga päev natukene magusat, näiteks ühe kommi näol, siis pole tegelikult ka üldse muret. Üks alternatiiv on see, et kommid võiks vahetada puuviljade ja marjade vastu. Need annavad kehale palju häid aineid ja on kasulik lisa tavatoidule,» soovitas Kivisaar.

Toitumisterapeut rääkis ka tänapäeval levinud supertoidust. «Me näeme poelettidel palju pulbreid ja pakendeid, mille peale on kirjutaud, et see on supertoit. Tegelikult on supertoit mingi toiduaine, mille kohta me teame, et see sisaldab tervisele palju kasulikke aineid. Me ei pea ostma kalleid pakendid poest, supertoiduks me võime pidada ka erinevaid puuvilju ja marju, kasvõi näiteks granaatõunu, mis on tervisele väga kasulikud,» juhtis naine tähelepanu.

Saatejuht Emili uuris, kui tal oleks valida kiirnuudlite või McDonalds'i vahel, millist toitu ta võiks eelistada. «McDonalds'i valikus on tegelikult ka värskeid salateid, ma soovitaks neid süüa, see oleks kasulikum kui lihtsalt nuudlid. Kui sa aegajalt kiirnuudleid sööd, siis ka midagi hullu ei ole, lihtsalt ära pane nii palju maitseainet, mis selle nuudli pakendiga kaasa tuleb,» lisas Kivisaar.

Saatekülaline soovitas lastele, et söögivalik võiks olla mitmekesine ning proovida tasuks erinevaid toite. «Kui sa sööd ainult kapsast, siis su keha jääb paljude ainete puudusesse. Kehal on vaja ka suhkruid ja rasvu. Ka valgud on tähtsal kohal, seda saab kõige paremini lihast ja munast. Me peaksime ennekõike toituma nii, et sööme kõike,» rääkis Kivisaar.

Oliver Kõvask uuris, kuidas aidata koolides neid lapsi, kes on ülekaalulised. «Sa saad kindlasti aidata, kasvõi sellega, et neid lapsi ei tohi narrida. Sa saad aidata ka sellega, et teed ettepaneku toitumise muutmise osas, näiteks teete koos kambaga katse, kus te ei söö krõpse ja tarbite selle arvelt rohkem puu- ja köögivilju. Ka liikumisel on tähtis roll. Jätke nutiseadmed tuppa ja minge õue mängima,» soovitas terapeut lastele.