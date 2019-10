Ansambel Horoskoop taaselustab legendaarset muusikat: anname lauludele uue hingamise

Ansambel Horoskoobi liige Martin Trudnikov sõnas raadio Elmar hommikuprogrammile, et peagi aastaseks saaval bändil läheb täna hästi. «Oleme vaikselt sisse elamas sellesse ajastusse ja muusikasse. Oleme varsti juba aasta aega tegutsenud. Laulude valik on nii lai, hea on selle muusikaga tegeleda ja valida välja parimaid palasid,» sõnas ta.

Bändis on täna viis liiget. «Kaks noormeest laulavad, ehk siis mina ja Martin Trudnikov. Martin mängib ka akordionit ja mina saadan laule kitarriga. Basskitarril on Martti Laas, Meelis Tinno mängib klahve ja Jaanus Salm on trummidel,» sõnas bändi liige Peter Põder.

«Mina olen seda muusikat küllalt palju kuulanud, juba väikesest peale. Tunnen end selle repertuaari osas päris kindlalt. Olen kunagise Horoskoobi aegase muusika suur fänn. Kuulan kodus väga palju selle ajastu originaale,» tunnistas Trudnikov.

Põder lisas, et Trudnikov on ka teda estraadimuusika vaimustusega nakatanud. «Kui ma esimest korda Martiniga tutvusin, siis ma nägin, et talle väga meeldib estraad. Laulude sõnum ja mõte on sama, mis tänapäeval. Võibolla tol ajal esitati muusikat lihtsalt luulelisemas vormis ning tekstides esines palju metafoore. Tänapäeval kasutatakse lihtsamat teksti, näiteks «sina ja mina, lähme koos». Üldjoontes on laulude sõnum aga samaks jäänud. Vanade lugude sisu mõttesse sama lihtne end viia nagu tänapäeva muusika puhul,» mainis ta.

Mehed rääkisid stuudios, et kuigi bänd esitab vana ja legendaarset muusikat, on neil repertuaaris ka vana materjali uuendatud versioone. Hiljuti avaldati koostöös lauljatar Marianne Leiburiga muusikavideo laulule «Mul tihti nukker meel», mille esmakordne eestikeelne variant kõlas Toomas Jõesaare esituse kunagises ETV menusaates «Horoskoop». Uus variant loost salvestati aga ansambel Horoskoobi eelmisel sügisel ilmunud albumile «Horoskoobi tuules». «See on meil ka omaette eesmärk, et saame publikuni tuua kaasaegsemaid versioone. Praegu on ju võimalused hoopis teised, kui viiskümmend aastat tagasi, see kehtib ka salvestuste puhul. Me kasutame neid võimalusi ära ja teeme uue hingamisega variante,» sõnas Trudnikov.