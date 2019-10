Laste laulustuudio looja Airi Liiva: ma olen väga õnnelik inimene!

Laste laulustuudio «Laulupesa» tekkimine on tulnud muusikaõpetaja Airi Liiva ellu üsna loomulikult. «Kui ma hakkasin tegelema väikeste laste laulmise juhendamisega, siis mingil hetkel tundsin, et ma vajan oma kohta. Tahtsin kooli, kus ma saaksin ise luua sisu ja õhkkonna. Lapsed, kes tulid minu juurde beebidena, kasvasid suuremaks ja tekkisid esinemisväljundid, lauluvõistlused ja laulude salvestamise soovid. See kõik vajas suuremat ruumi ja tehnikat, vajasin eraldi pesa,» rääkis Liiva oma laulukooli loomisest.

Liiva rääkis, et pealehakkamine ja ettevõtlikkus on inimeses endas kinni. «Ma olen hästi hakkaja juba väikesest peale olnud. Kui ma midagi ette võtan, siis tahan seda alati täide viia. See on inimeses kinni, kas sa viitsid oma esimest sammu ette võtta. See kõik nõuab muidugi palju aega ja julgust, on asju, mida alguses ei oska ju isegi teha, alates näiteks ehitamisest kuni raamatupidamiseni. Mu kõrval on ka abikaasa, kes on mind väga palju aidanud. Ta on toetanud ja minusse uskunud, see kõik on väga tähtis,» lisas ta.

Liiva on oma laulustuudio töö kõrvalt ka nelja lapse ema. «Ma olen väga õnnelik inimene, et mul on neli imetoredat last. Laste kõrvalt saab kõik tehtud. Laulustuudios on imetore naiskond, kõik sujub väga hästi,» rääkis ta.

Liiva on tänaseks kirjutanud mitme plaadi jagu lastelaule. Ta tõi välja, et hea laulu juures on tähtis sisu, meloodia ja kaasahaarav rütmika. Muuhulgas tõi ta välja, mis inspireerib teda laule kirjutama. «Laulul peab alati olema teatud mõte. Ma olen muidugi teinud laule ka kevadest ja loodusest. Kuid kõige ägedamad on need laulud, millel on puänt või lustlik tegevus sees, mis lapsi hästi iseloomustab. Kui ma leian selle õige «miski», siis olen tulemusega rahul,» rääkis naine ja lisas, et sellisteks lauludeks on teiste hulgas näiteks «Vannilaul», «Lobasuu», «Mina ei tea» ja «Tahan, ei taha».

Liiva laule on esitatud paljudel väiksematel ja suurematel lavadel, kuid üks erilisemaid tema loomingu ettekandeid on olnud laulupeol. «Elus on tihti nii, et kui sul on väga tähtis sündmus tulemas, siis selle hetke saabudes sa võid olla juba nii pabinas, et ei pruugi olulist hetke enam hiljem mäletada. Kuid laulupeo puhul see ei olnud õnneks üldse nii. Ma läksin dirigendi pulti, vaatasin laulukaare all laulvaid lapsi ning nende erinevaid ilmeid ja nägusid. Ma täiega nautisin seda sündmust, mul on selle üle nii hea meel, et pabin ja ärevus ei võtnud võimust,» rääkis ta.