Teeme selgeks, kuidas on korrektne öelda: kas igatsen sinu «järgi» või «järele»?

Kas teadsid, kuidas öelda emakeeles korrektselt, kui sul on kellegi vastu igatsus? Ehk siis, kas on õige öelda, et sa igatsed «kellegi järgi» või «kellegi järele»? Raadio Elmar hommikuprogrammis oli sel teemal arutelu ja keelenõu andis Tartu Postimehe keeletoimetaja Sirje Toomla.