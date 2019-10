Tom Valsberg suhkrudieedist: sa ärkad hommikul üles ja kõik on rahulik

Mees tõi välja, et pakub oma plaadiesitlustel külalistele kakaod. See rituaal on tema sõnul seotud iidsete pidutsemiste traditsioonidega. «Kakaotseremooniad on väga huvitavad. Kakao aktiveerib füüsiliselt meie südame. See lööb südame rütmi ülesse, kuid vererõhu toob alla. Iidsed asteegid ja maiad pidutsesid just kakaoga, nad põhimõtteliselt jõid end sellest joogist purju. Nad tarvitasid seda muidugi ka oluliselt suuremas koguses. Mina oma kontserdil pakun väikest doosi, mis korraks lööb südame puperdama. Kuid selle tulemus on see, et inimesel lähevad hirmud maha ja ta on tundeliselt rohkem avatud. Näiteks see, kes muidu ei julge tantsida ja laulda, siis kakaod juues julgeb seda juba teha. See on ka põhjus, mis üle maailma on ekstaatilised tantsupeod väga populaarsed. Nendel pidudel alkoholi ei tarvitata. Tantsupidu algab suure ühise kakao joomisega, mis lööb kõigil energiad käima,» sõnas Valsberg.