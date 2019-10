Ott Lepland: vajasin oma loomingusse värskust ja uut lähenemist

Lepland rääkis hommikuprogrammis, et värske singel on võtnud temalt üksjagu aega ja energiat. «Uue singli videoga on olnud viimased kolm kuud väga palju tegemist. Loo produtsent Mo Hausler resideerub Londonis, temaga on olnud viimased kaks kuud väga tihe suhtlus. Oleme põrgatanud seda lugu pidevalt edasi-tagasi. Selle looga on olnud väga palju tegemist. Selline tunne on küll praegu, et tahaks kuhugi reisile ja puhkama,» rääkis ta.

«Laul on demona sahtlis olnud juba päris hea mitu aastat, see lihtsalt ootas oma aega. Sõnade osas palusin lausa kolmel erineval kirjutajal tekstid teha, lõpuks tegin ikkagi ise need valmis,» lisas Lepland.

Lepland rääkis, et pöördus produtsent Mo Hausleri poole ise, leides ta üles läbi ühiste kontaktide. «Ma kindlasti ei ütle, et Inglismaa produtsent on parem kui Eesti produtsent. Küll aga ma tundsin, et vajan oma loomingusse värskust ja uut lähenemist. Kuulates Mo Hausleri töid, siis tundus, et ta on just õige inimene minu laulu jaoks. Kui esimest korda temaga kohtuma läksin, siis ta ütles kohe alguses, et ta ei oska mind kahjuks keeleliselt ja diktsiooni mõttes suunata, küll aga ta teeb kõik selleks, et vokaali kõla oleks hea. Minu eelmised singlid on olnud kõik bändipõhised. Nüüd soovisin, et mingisugune jõud väljastpoolt tooks uut hingamist minu loomingu väljendusse. Ma olen väga õnnelik, et piiri taha vaatasin,» rääkis Lepland.

Singlile loodi ka video, mis filmitud väljaspool Eestit. «Video lõpus on väikene sketš, kus ma kehastan ühte enda väljamõeldud briti uudiste toimetajat. Tänu sellele ma sain ka oma näitlejapisikut välja elada. Video sünniga oli tegelikult üks kummaline lugu. Alguses mõtlesime, et teeme lihtsalt ühe reisivideo, mis on põhimõtteliselt Londonis kulgemine. Kui me produktsiooni tiimiga kokku saime, siis hakkas tekkima juba omaette stsenaarium. Mul on hea meel, et sellest ei tulnud lõpp resultaadina tavaline reisivideo. Seal on ikka väike vimka ka sees,» vihjas muusik.