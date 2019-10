Maarja Jakobson emadusest, isiklikust ajast ja pingelistest hetkedest

Armastatud näitleja Maarja Jakobsoni foto kaunistab ajakirja «EMA» sünnipäevanumbri esikaant. Naine sõnas, et kaanestaariks olemine teda enam liiga ärevaks ei tee. «Kui sa päris noore näitlejana alustad, siis kusagil ajakirjas poseerimine on eriti elamuslik, kuid nüüdseks olen seda tööd teinud juba pea üheksateist aastat teinud ja eks neid esikaasi ja filmiplakateid on juba üksjagu olnud ka. Antud «EMA» numbrit vaadates olin tegelikult veidike elevil ikka ka. Ostsin ajakirja suurest uudishimust kohe esimesel avaldamise päeval, kusjuures kassalindile panin selle esialgu tagurpidi,» rääkis naine tagasihoidlikult.

Nelja lapse ema Jakobson rääkis, emaks saamine ja emaks olemine on tema jaoks väga olulised ning kogu protsess nõuab palju osavust, harjutamist ja kannatlikkust. «Harjutamine teeb siin meistriks ma arvan, ka emaks olemises. Eks ikka on ka väsitavaid hetki, näiteks kasvõi see moment, et mu noorim laps magab hetkel väga jupiti. Kuid ma ei võta seda kõike nii südamesse või isiklikult. Tuleb õppida elu võtma sellisena, nagu ta on. Koguaeg ei saa kõike ära teha nii nagu viieline tubli koolitüdruk. Isegi kui sul ka raskused tulevad, siis võtad seda kui raskust, mis on lihtsalt täna, kuid mitte mingil juhul ei tohiks võtta seda sellisena, et ma olen totaalselt läbi kukkunud,» lisas ta.

Naine rääkis hommikustuudios, kui palju tal jääb aega üle, et oma hobide ja iseendaga tegeleda. «Enese jaoks on ka aega vaja, muidugi. Kuid mulle väga meeldib minu töö ja õnneks on mul olnud võimalust kõikide laste kõrvalt sellega mingil määral ka tegeleda, ehk siis näitlemisega nii teleseriaalide, kui ka teatri projektide juures. Mõnikord mängin kodus nukkudega, mulle väga meeldib nukuriideid õmmelda,» sõnas Jakobson.

Naine andis ka soovitusi, kuidas hakkama saada pingelisemates olukordades. «Neid olukordi on nii palju olnud, kus sa lähed närvi mingi asja peale. Kogemuse pealt saan soovitada seda, et kõige kiiremini ja paremini saab asjad tehtud siis, kui jääd ise rahulikuks. Päeva kõige pingelisemad hetked on meil hommikuti ja õhtuti. Ehk ajad, kui sätime varahommikul kooli ja lasteaeda või siis õhtul ööunne magama. Nendes olukordades ma tean, et kui nüüd vihaseks saad, siis läheb ka laps pingesse ja kõik võtab aega veelgi rohkem. Kõik peab käima sujuvalt, see on minu jaoks kõige olulisem. Samas tasub meeles pidada, et oskused tulevad puhtalt harjutamisega,» lisas ta.

«Sa ei ütle vihmale, et saja nüüd. Või sa ei ütle tuulele, et puhu nüüd. Need on loodusnähtused ja laps on samasugune loodusnähtus. See on minu õppetund ja kogemus. Selle kõigega on võimalik koos elada ja omal moel saab seda ka juhtida. Kellegi tahe siis üle ei saa käia. See on pigem kooskulgemine ja vastastikune mõju. See kindlasti ei tähenda seda, et sa lased asjadel minna, siis on juba kaos ja hiljem kõik väsinud. Sa pead oskama ja suutma ohjad enda kätte võtta, et kodust elu juhtida,» rääkis naine emaks olemise kogemusest.

Jakobson lisas, et pühendab enamuse oma ajast hetkel kodule ja perele, sest kõige noorem laps on vaid pool aastat vana. Kuid vabakutselise näitlejana on käsil ka põnevaid projekte. «Lähemal ajal mängime me Tartu Uues Teatris lavastusi. Ka Õnne tänava tegevused jätkuvad,» sõnas ta.