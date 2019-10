Elmari muusikauudised

Loo autoriks ning video kaasautoriks on laulja ise. Laulule on valminud ka video, dokumentalisti ja režissööri Laur-Leho Kaljumetsa käe all. Video on üles filmitud Londonis ja loo produtsendiks on Londonis resideeruv Mo Hausler. Ott Lepland rääkis, et esimesed proovisalvestused said tehtud juba suve lõpul. «Selle laulu sõnum kannab endas ühte minu põhimõtet elus – pidev progress. Samuti leian, et elu loob palju võimalusi, millest tuleb kindlasti kinni haarata. Nii juhtus see ka antud laulu helikeele ja pildiga. See oli minu esimene kord salvestada oma laul ja muusikavideo Eestist eemal ning koostöös välismaa muusikaprodutsendiga. Ma olen ääretult tänulik ja õnnelik selle õpetliku kogemuse üle,» võtab uued emotsioonid kokku Ott Lepland.



Pealinna rokipunt Scarlet sai valmis järjekordse videosingli