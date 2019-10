Talvise ilma saabudes: käte hoolduse ABC

Naise sõnul on ka kreemitamisel teatud nüansid, mida tasub arvesse võtta. «Käsi võiks kreemitada pool tundi enne väljaminekut. Kusjuures, toas tasub kindad juba kätte panna. Paljud kätekreemid on tehtud vee baasil ja külma ilmaga võivad ilma kinnasteta kreemitatud käed veelgi rohkem kahjustatud saada,» sõnas kosmeetik.

Praks lisas, et ka desinfitseerimisel on suur roll. «Enne käte kreemitamist tuleb käed desifintseerida. Mustadele kätele pole mõistlik kätekreemi kanda. Samas, kui käed on desifintseeritud, siis see jälle kuivatab nahka. Seetõttu on hea peale puhastamist kreem kohe nahale kanda,» lisas ta.