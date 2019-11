Janno Põldma: Lotte filmide jaoks kogun ideid oma lapsepõlvest

Elmari lastesaate juhid Oliver Kõvask, Gustav Pirk ja Emili Pirk uurisid filmimeister Põldmalt, kui paljude filmiprojektidega on mees siiani seotud olnud. «Neid filme on olnud ilmselt kümne, kui mitte rohkem. Osad neist on küll olnud lühifilmid ehk seriaalid,» rääkis Põldma lastele.

Mees rääkis, kui palju aega tuleb panustada ühe filmi tootmisele. «Ikka päris pikalt võtab see aega. Kui sa lähed esimesse klassi ja mina hakkan filmi tegema, siis sa oled jõudnud otsaga juba neljandasse klassi, kui mina filmi tegemisega lõpetan. Ehk see võtab aega ligikaudu neli aastat. Iga liigutus tuleb välja joonistada eraldi. Näitlejad loevad esialgse tööversiooni peale juba filmi tegemise alguses, mille järgi me paneme tegelaste suud liikuma. Kui film on juba peaaegu valmis, siis näitlejad loevad teksti uuesti peale,» sõnas ta.

Põldma selgitas, kuidas pannakse tegelased filmis liikuma. «Animafilmi tegemiseks on mitmeid võimalusi. Animaatorid joonistavad kunstniku poolt etteantud tegelase liikuma. Kuid viimases Lotte filmis oli meil keeruline liikumine, siis filmiti näitlejat ette. Selle järgi animaator vaatab, kuidas näitleja liigub. Ta ei kopeeri seda maha, vaid võtab selle aluseks ja joonistab animafilmi tegelase selle põhjal liikuma. See on väga kannatust nõudev tegevus, kuid see on ka väga huvitav,» sõnas ta.

Põldma rääkis, milline tegelane talle endale kõige südamelähedasem on. «Tegelikult, kõik tegelased on mulle ühtviisi armsad. Võibolla kuni viimase filmini oli Lotte kõige põnevam tegelane, kuid praegu tooksin välja hoopis Roosi,» tunnistas ta.

Gustav Pirk uuris, kas Põldma arvates eksisteerib ka päris Lotte tegelaskuju. «Lotte on mingis mõttes koondkuju. Oleme valinud Lotte tegelaskuju häält rääkima ja laulma sellised näitlejad, kes tegelikult ongi nagu Lotted. Filmis on meie Lotteks Evelin Võigemast, kuid muusikalis mängib Lotte tegelaskuju Gerli Padar. Nad mõlemad on parajad Lotted,» sõnas Põldma.

Juttu oli ka filmi tegemise eelarvest. «Filmi tegemine on väga kallis. See on käsitöö ja palju inimesi töötab selle kallal. Ühe täispika filmi tegemine maksab rohkem kui kaks miljonit eurot. Filmi projekti juures töötab ligikaudu kuuskümmend inimest ja teeme seda kõike ju mitu aastat,» lisas Põldma.

Põldma rääkis, mille põhjal ta filmide jaoks ideid kogub. «See kõik on lapsepõlves kinni, seda ma julgen kohe kindlalt öelda. Minu lapsepõlv möödus Pirita kloostri kõrval. Praegu on seal aed ümber ja suur värav on tabalukuga ees. Kui ma olin väike ja teievanune, siis Pirita kloostri varemed olid üks lemmik mängukoht! Meid oli kokku kümme last, poisse ja tüdrukuid, kõigest paari aastase vanusevahega. Olime hästi osavad. Ronisime mööda varemeid, mängisime erinevaid osavus- ja põnevusmänge. Lugesime hästi palju. See fantaasia, mis lapsepõlvest tuleb, on pannud mind kirjutama ja filme tegema,» rääkis Põldma oma inspiratsiooni allikast.