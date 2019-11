Saksofonist Lembit Saarsalu: lugege rohkem Eesti klassikuid!

Legendaarne jazzmuusik Lembit Saarsalu rääkis raadiokuulajatele oma lemmikmuusikast ja andis seejuures ka lugemissoovituse. Mees lisas, et kuigi tehnika meie ümber areneb tohutu kiirusega, naudib ta raamatuid lugeda klassikaliselt, ehk paberilt. «Mulle meeldib Tammsaare. Lugesin kõik «Tõde ja õigus» viis osa läbi veel enne seda kui vaatasin filmi, lisaks lugesin selle otsa ka teose «Põrgupõhja uus Vanapagan». Ma ütleks, et inimesed, lugege veel uuesti, need teosed on nii haruldased. Mis seal salata, olen juba seitsmekümne aastane ja mulle tundub, et Tammsaaret peab lugema kümne aasta kaupa uuesti. Sa leiad sealt nii palju põnevat. Mulle meeldib ka Tuglas. Ehk kõik see lugemine, mis on Eesti klassika,» sõnas Saaralu.

«Mul on ka väga hea meel selle üle, et olemas selline raadiokanal Eestimaal, kus mängitakse vaid eestikeelset muusikat. Juba aastakümneid on minu tegevuse märksõnaks muusikuna on olnud just «Eesti», see on minu jaoks kõige tähtsam ja usun, et see on meile kõigile oluline. Me ju kõik teeme seda, et säiliks Eesti keel, kultuur ja rahvus,» rääkis muusik.

Saarsalu andis ülevaate, millised on tema jaoks parimad palad Eesti muusikast. Loetelu on välja toodud allpool:

1. Uno Naissoo «Neil päevil polnud algust»

«Äsja tähistasime Tallinna muusikakooli sajandat juubelit. Seal oli Olav Ehala, Toivo Unt, Toomas Rull ja meenutasime meie põlvkonna ühte ilusaimat ballaadi, mis on hinge jätnud väga sügava jälje. Selleks lauluks oli Uno Naissoo «Neil päevil polnud algust». Mul on nii hea meel, et sellest laulust on tehtud uus seade ning seda laulab Elina Hokkanen, see on väga hea esitus ja kiidusõnu võib siia veel palju lisada. Elina Hokkanen oli Heino Elleri muusikakooli õpilane. See laul on läinud südamesse ja on kandnud meid siiani,» sõnas mees.

2. Kustas Kikerpuu «Mu ainus arm»

«Antud loo heliloojaks on Kustas Kikerpuu, kes on tähelepanuväärne helilooja ja muusik ning minu väga hea sõber. Loo esitajaks on Uno Loop. Orkestrit dirigeerib Paul Mägi. Selle seltskonnaga tegime koos väga palju salvestusi. Tegime ka koos bändi. Olin nimelt teisel kursusel, kui Loop kutsus mind oma bändi. Kusjuures Loop oli minu lemmiklaulja juba siis, kui käisin Roosna-Alliku kooli seitsmendas klassis. Ka tollel ajal küsiti muusikatunnis, millised artistid meile meeldivad. Lemmikute hulgas oli veel Georg Ots, Artur Rinne, Kalmer Tennosaar, Heli Lääts. Töötasin nende kõigiga hiljem ka koos. Minu karjääris on vedanud, et juba noorukese maapoisina sain töötada koos suurepäraste muusikutega. Väga palju võlgnen siin Unole. Kuid siis tuli mängu ka teine Uno ehk Uno Naissoo. Käisin restoranis «Kevade» muusikat mängimas, seal esines laval kaks saksofoni, alt ja tenor, mina mängisin tenorit. Uno Naissoo tõi meile tihti oma lugusid, tegime maailma esiettekanded Uno Naissoo paljudele paladele ja need toimusid kõik just restoranis «Kevade»,» avaldas Saarsalu.

3. Olav Ehala «Siin on oja»

«Toon esile konkreetse loo instrumentaalse versiooni. See on väga hea ballaad. See lugu on lindistatud Uppsalas, Rootsis, koos Trio X'ga. Lugu on mind alati inspireerinud ja on pikka aega olnud ka meie kontserdi kavas. See on lugu, mis ei jäta mitte kedagi külmaks. Lool on ka kaunid sõnad olemas, see lugu on sündinud suurest tundest, olles Klooga kandis, Treppojal. See räägib sellest, kuidas kevad on käes ja pungad on puhkemas. Kui on väga hea meloodia, siis on võimalus ka instrumentalistil sellest midagi teha,» sõnas mees.