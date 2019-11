Anne Veski naudib sügist ja vihmast ilma: mulle meeldib siis kodus olla

Muusik Anne Veski andis soovituse, kuidas jääda rõõmsameelseks hallide ja külmade sügisilmade saabudes. «Mulle meeldib sügis ja mulle meeldib ka see, kui vihma sajab! Lähen vihmasadu nautima terrassile, ise olen muidugi kaetud. Mulle lausa meeldib, kui katuselt on kosta vihmakrabin. Vihmaga saab olla kodus ja teha mingeid omi asju, nii hea, et ei pea välja minema,» rääkis Veski raadio Elmar hommikuprogrammile.

Naise sõnul on tema uus singel «Imeväärne aeg» ja sügise saabumine omavahel seotud. «Eks see olegi tehtud selleks, et enda meeleolu üleval hoida. Kui ma esinemas käin, siis ikka öeldakse, et minu lauludega saab hea tuju. Seetõttu tekkis mõte ka selline laul kirjutada. Hea tujuga peab käima iga päev,» lisas laulja.

Veski sõnas, et peagi saabuv hooaeg on kibekiire aeg ja puhkusereisidele ta hetkel ei mõtle. «November, detsember ja jaanuar on Eestimaa peal nii töörikkad kuud! Kui need kuud läbi, siis võibolla pärast seda mõtlen ka puhkusele. Teen oma suure kontserdi 28. veebruaril ära ja siis saan ehk soojale maale sõita,» sõnas ta.

Laulja tõi välja, et tema uue loo muusika autor on Armin Velgre ning sõnade autoriks on kirjanik, luuletaja ja tõlkija Leelo Tungal. «Sellel laulul on tõeliselt elujaatav tekst. Iga laulja valib endale loo, mis läheb kokku oma mõtete ja arusaamadega. Alati mõtlen ka läbi, mille jaoks ma selle laulu teen. Mul on oma kuulajaskond ja enamvähem tean, mida inimesed kuulata tahavad,» lisas Veski oma repertuaari kohta.

Veski rääkis, mis mõtted tal on peagi saabuva Eurovisiooni konkurssi osas ja kas ta ka ise on kaalunud populaarsest võistlusest osa võtta. «Noored autorid pakkusid mulle sel sügisel võimalust osaleda Eesti Laulul. Ma ütlesin küll eitavalt. Öeldakse muidugi ka seda, et ära iial ütle iial. Kuid üldiselt, sellist osavõtmise plaani mul küll täna pole,» avaldas ta raadio Elmar hommikuprogrammile.