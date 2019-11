Ansambel Wiiralti käekirja on mõjutanud Jaan Elgula, Gunnar Graps ja Riho Sibul

Bändi Wiiralt solist Marta Arula on sel sügishooajal populaarsust kogunud teleaates «Su nägu kõlab varsti tuttavalt». Naine rääkis raadiole Elmar, et igapäevaselt on ta seotud ansambel Wiiralt tegemistega. Bänd on kohalikul muusikaturul tegutsenud tänaseks ligikaudu aasta. «Hetkel on meil kuus liiget. Ehk siis mina ja Martin Saaremägi, bassi mängib Mihkel Uba, trummide taga on Hans Kristjan Pikani ja kitarril on veel Sander Nõmmistu. Lisaks minule laulab ka Vahur Krautman,» rääkis Arula.

«Vahepeal tekkis Wiiraltis väike paus, mida saab nimetada loominguliseks puhkuseks. Selle pausi jooksul jõudsid ka osad bändi liikmed vahetuda. Konkreetselt praeguse koosseisuga oleme jõudnud tegutseda vaid mõned kuud. Oleme palju salvestanud ja kirjutanud selle aja jooksul,» lisas Arula.

Bändi liige Martin Saaremägi tõi välja, et nooruke bänd on lauale toonud juba muljetavaldava hulga loomingulist materjali. «Unustasime ennast kirjutama ja korraga avastasime, et meil on töölaual lausa nelikümmend kaheksa lugu, pidime ilmselgelt mõned välja jätma,» rääkis ta.

Rokkiva häälega Arula rääkis oma häälest ja sellest, millal ta laulma hakkas. «Selline rokkiv tugev hääl on mulle sisse kodeeritud. See on minu jaoks nii loomulik asi. Olen väikesest peale laulnud. Kolmeaastaselt ma rääkida veel väga ei osanud, kuid laulda tahtsin juba väga,» rääkis naine.

Bänd esitles raadio Elmar LIVE stuudios lugu «Tulivesi». Loo autor Martin Saaremägi tõi välja, et bänd tahtis esimesena välja tulla singliga, mis on rokiliku alatooniga. «Tahame selle looga näidata, mis ja kes me tegelikult oleme. See lugu räägib ka sellest, mis oli enne, kui Wiiralt tekkis. Tekst toob selle sõnumi välja,» lisas autor.

«Oleme väga demokraatlik kollektiiv ning üritame näidata seda, et oleme Eesti bänd. Kõlame nii nagu Jaan Elgula ja Gunnar Graps oleks saanud lapse ja jätnud ta ristteele. Siis Riho Sibul leidis selle lapse, korjas ta üles ja kasvatas teda suitsustes baarides,» rääkis Saaremägi bändi käekirjast.

Bänd alustab kontserttegevusega järgmisel aastal. «Esinemisi on meil aastate jooksul olnud juba sadu. Kontsert, kui selline, ei ole meil eesmärk omaette. Teeme oma lood valmis ja tahame uue aasta alguses plaadi välja anda. Seejärel hakkame esinema. Ma leian, et inimesi, kes seda muusikad armastavad, on päris palju,» sõnas Saaremägi.