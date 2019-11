Ott Sepp: iga päev võib olla eriline päev

Ott Sepp on hetkel tegev Tartu Mänguasjamuuseumi uue teatrilavastuse juures, mis on ainest leidnud rootsi kirjanik Sven Nordqvisti poolt loodud teosest «Pettson ja Findus». Lavale jõudnud värske etendus kannab kannab nime «Pettson, Findus ja krähmud». «Ma olen eraelus ikka Ott aga mõnikord tunnen end kass Findusena. Kes veel ei tea, Findus on siis kass ühest kuulsast raamatuseeriast. Lavastus hakkab aset leidma Tartus, Teatri Kodus. Tulge kõik kindlasti vaatama, see on suurepärane etendus. Mina mängin seal siis kassi,» sõnas näitleja Ott Sepp ja lisas, et on kass Findust mänginud ka eelmises lavastuses, mida toodi publiku ette lausa saja seitsmekümnel korral.

«Olen mänginud kasse tegelikult päris mitu korda, ka filmis. Röövlirahnu Martinist on möödas nüüd juba neliteist aastat. Minu elus on läinud nii, et need kassi rollid kuidagi tulevad mu juurde, ma ei teagi miks. Võibolla arvatakse, et olen kassi nägu või siis pole kedagi paremat võtta parasjagu. Ma ise pole ennast pakkuma läinud,» tõdes Sepp.

Kuigi Sepp on oma näitlejakarjääris tihti kasse mänginud, tunnistas ta, et tavaelus on talle meeltmööda siiski rohkem koerad. «Mulle on alati meeldinud koerad rohkem. Öeldakse, et on olemas koera- ja kassiinimesed. Ma ise olen pidanud ennast rohkem koerainimeseks. Kassid mulle väga meeldinud pole. Kuid alles nüüd, peale etenduse «Pettson, Findus ja krähmud» välja tulemist, sain aru, et äkki see on sellepärast, et ma ikkagi olen ise kass. Kassidele ei pea ju teised kassid meeldima, nad on täpselt need, kes nad on. Mul on kodus olnud tegelikult mitu kassi ja nad on olnud väga toredad ja üldse mitte ülbed. Kuid mul on olnud ka mitu koera ja nendega saan ma kuidagi parema kontakti,» rääkis ta.