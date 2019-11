Karl Madis tunneb end romantikuna: maailm minu ümber on ilus

Juubelikontserdid saavad toimuma Pärnus, Tartus, Tallinnas ja Jõhvis. Laulja rääkis juubeliesinemiste repertuaarist. «Esitamisele tuleb näiteks lugu «Uinu väikemees», nüüd laulab seda Koit Toome. Kindlasti on repertuaaris «Peitus». Laulu «Väike snoob» toob publikuni Uku Suviste. Mikk Kaasik laulab loo «Hääletajad». Mul on hea meel, et artistid on üles leidnud laulud, mis pole ülemäära palju eetriaega saanud. Teised laulavad neid lugusid täiesti uues kuues, seda kõike on mul väga huvitav kuulata,» sõnas muusik.

Madis tõi välja, milline muusikastiil talle kõige enam hingelähedane on. «Olen romantik. Maailm minu ümber on olnud nii ilus võibolla sellepärast, et ma nii ise mõtlen. Kindlasti on minu üks lemmikuid Nat King Cole ja kindlasti meeldib mulle ka rock'n'roll. See elu, mis läbi aastakümnete on toimunud, ongi ehtne rock'n'roll. Mõtlen elu, mis on olnud nii lava peal, lava taga, kui ka näiteks bussis olles. Need on olnud imelised aastad. On olnud bussireise, mil naerame bussis Tartust Tallinnasse terve tee, kõik teevad alatasa nalja ja hästi tore on alati,» meenutas muusik.