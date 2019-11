Kas sügismasendust saab vältida? Nõu annab terapeut!

Inge Bachaus rääkis, et sügisperioodil aitab meeleolu üleval hoida värviliste riiete kandmine ja enda eest hoolitsemine. «Sombusel ja hallil päeval aitab see kindlasti heale tujule kaasa,» rääkis terapeut.

Sügisene loodus ja ilm mõjub meile kõigile väga erinevalt ja terapeudi hinnangul ei saa siin üheseid vastuseid olla. «Mõnel inimesel on see mõju väga tugev. Kui mõni naudib konkreetset asja, näiteks vihma ja külma, siis teine võib tunda sellest hoopis suurt kurbust ja masendust. See kõik on väga erinev,» sõnas Bachaus.

Sügisesel perioodil on turgutajaks kindlasti ka valgus, isegi tubane valgus. «Palju sõltub ka sellest, milline on toas oleva lambi pirn. Soe ja kollane valgus loob hubasust ja aitab lõdvestuda. Päevavalguslamp ja sinine helendav valgus siiski pigem meid ei toeta. Kuid küünla- ja kaminavalgusel on hea efekt,» rääkis naine.

On inimesi, kes leevendavad oma sügismasendust kaubanduskeskustes ostlemisega. «Sellel võib olla nii häid, kui ka halbu külgi. Kui on tõesti vajadus mingi asja järgi, siis võib shoppamine olla ka korraks toetav. Kuid väga sageli selline ostlemine võib hiljem tekitada suuremat meeleolulangust, sest inimesed ostavad emotsioonipõhiselt kokku midagi, mida nad tegelikult ei vaja. Nende asjadega on vaja materiaalselt midagi peale hakata ja ka raha võib otsa saada. Sellisel emotsioonide peal ostlemisel on rohkem miinuseid kui plusse,» sõnas terapeut.

«Mina soovitan sügisel ka ikkagi õue minna. Kui vähegi võimalik, mine näiteks rabasse või metsa jalutama. Katsu võtta see pool tundi või tunnikene ja mine jaluta. Ka vihmase ilmaga saab jalutamist ja loodust nautida. Seega, olge rohkem õues, see on kindlasti kasuks,» rääkis naine.

Terapeut tõi välja ka reisimisega seotud mõjusid. «Reisimine annab inimestele üldjuhul positiivseid emotsioone. Paljud saavad sellest ka laetud. Näiteks, päikesereisidel saame D-vitamiini ja meeleolu püsib enamasti ikkagi parem. See, et peale reisi kohe uuesti masendus peale tuleb, on pigem harv nähtus. Päikeseenergia annab alati positiivse elamuse, sellel on palju kasutegureid. Kuid alati ei ole võimalus minna soojale maale reisima, olgu see siis töö või pereelu pärast, põhjuseid on mitmeid. Seega, reis ei ole kindlasti ainuke lahendus. Eestis on nii palju võimalusi, mida saab veel enda jaoks teha,» lisas ta.

Bachaus tõi välja, et halva tuju vastu aitab ka suhtlemine. «Kui meeleolu kipub alla minema ja sügismasendus tulema, tasub võtta sõpradega ühendust. Loomulikult on parem silmast silma kohtuda ja rääkida päriselt, võib olla on toetust vaja, siis saavad sõbrad mõista hiljem ka kübervestlust. Kindlasti on leevendav asi see, kui suhtled lähedaste ja sõpradega, palu ka abi. Kusjuures, kübersuhtlemine on parem, kui üldse mitte suhtlemine,» soovitas ta.

«Enese poputamine on õigustatud ja kindlasti tasub ka trenni minna. Trenn on alati väga hea. Vali endale midagi sobivat, see võib olla kas tantsutrenn, pilates või jooga, ei pea olema alati olema jõusaalitreening. See kõik on meeleolule kasulik,» rääkis Bachaus.

Terapeut lisas, et ka muusikal on meeleolu loomisel oma kindel ja oluline roll. «Kindlat soovitust anda ei saa, sest erinev muusika mõjub erinevatele inimestele erinevalt. Kuid kindlasti aitab muusika kaasa meie meeleolule. See on mõjutajana väga oluline abivahend. Kui sa kuuled endale südamelähedast muusikat, siis on see sulle hea,» sõnas ta.