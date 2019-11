Ott Tänaku isa Ivar: mis teeb ühest isast hea isa?

«Ma ei ütleks, et laste kasvatamine raske oli, kuid kindlasti see võtab oma aja. Ma ei teagi, kui konkreetselt me oma lapsi suunanud oleme. Oleme tegelikult ju täiesti tavaline Eesti pere,» sõnas Ott Tänaku isa.

Ott Tänak on öelnud, et tema isa on olnud rallispordis väga karm juhendaja. Isa enda sõnul on karm suhtumine seotud vaid rallisõidu juhendamisega. «See karm suhtumine on ikka vaid spordi juures olnud, niisama ma selline isa pole polnud. Ma küll tahtsin ja nõudsin häid tulemusi spordis, kuid väljaspool neid tegemisi olin hea isa,» muigas Ivar Tänak.

Ivar Tänak meenutas raadio Elmar hommikuprogrammis, et poeg Ott oli juba noorest peast suure egoga poiss ja üllatusi jagus pidevalt. «Kooli kutsuti meid ikka päris tihti. Ta võttis koolitööst kenasti osa, ta on hea peaga. Kuid ta tegi aegajalt trikke, mistõttu pidid õpetajad vanemaid kooli kutsuma,» muigas Ivar Tänak.

Mees rääkis, et nüüd õnnestub järjest rohkem aega ka lastalastele pühendada. «Nüüd on meil lapselapsed, kellele saab oma elukogemust jagada. Kuid loomulikult olen ka oma lastele abiks kuni tänaseni, kasvõi selles osas, et nad rajavad oma elamisi ja seal saan neile toeks ja abiks olla,» sõnas Ivar Tänak.

Ivar Tänak tõdes, et näeb oma lapsi viimasel ajal harva. «Meie elame Saaremaal ja lapsed mandril. Kuid korra kuus ikka näeme. Kõik teavad ju Oti graafikut. Kui ta kaks korda aastas Saaremaale jõuab, siis on hästi. Pigem käime ise mandril nende juures külas. Õnneks lapselapsed käivad tihedamini Saaremaal,» rääkis ta.

Ott Tänaku isa tunnistas, et isadepäeva nende peres liiga suursuguselt ei tähistata. «Pigem saadame sõnumeid ja lapselapsed teevad kaardid. Õhtul sööme ka torti. Midagi väga erilist ette ei võta,» sõnas ta.

Ivar Tänak tõi välja, mis teeb ühest isast hea isa. «Hea isa on see, kes on oma laste jaoks kogu aeg olemas, kui neil vaja on. Vajadusel alati toetan. Nii ma olen püüdnud olla. Kui lastel on mingid huvid, siis tuleb neid selles alati toetada. See juba ongi väga suur pluss,» lisas mees.