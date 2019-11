Seitsmeliikmeline perekond Laikre: muusikast, kasvatamisest ja hoolimisest

Pere vanim poeg Jordan rääkis, kuidas suures peres suhted toimima panna. «Pead oskama jagada ja tuleb teistega arvestada. Alati pead teadma, et sinu ümber on veel inimesi, kes on samuti omad soovid. Väga oluline on ka hoolimine ja ma arvan, et see ongi hästi tähtis asi, mis meid koos hoiab ja ühendab,» rääkis ta.

Pereisa rääkis ka unistustest ning hetkes olemisest. «Meie peres on ema Piret see, kes reaalsema mõtlemisega. Ta unistas noodipangast ja perebändist, need mõlemad on tänaseks olemas. Ma ise väga palju ei tea, mida homne toob. Kui ma midagi välja mõtlen, siis see tavaliselt ei kipu nii minema. Püüan olla selles olevikus ja kohal. See, et me praegu oleme siin koos perega, armsas kodus ja kõik eluks vajalik on olemas, see ei pruugi lõpmatuseni jätkuda, me ju ühel hetkel läheme ära ja nendest teemadest me räägime ka. Seetõttu arvan, et tuleb olla olevikus ja olla Jumalale tänulik selle eest, kes on täna meie ümber, kus me oleme ja siis nii edasi minna,» sõnas pereisa Tõnu Laikre.