Elmari muusikauudised

Artistil Stefan ilmus kolmas singel

Artist Stefanil ilmus kolmas singel «We'll Be Fine». See on järg Stefani teisele singlile «Better Days». Loole on valminu ka video ja videoklipi peategelaseks on Stefani suur lemmik ja kaaslane Panda.

Stefani ja Karl-Ander Reismanni koostööna sündinud lugu on kergelt kantriliku astumisega poplugu, mille sõnumiks on Stefanile loomuomane ning siiras soov, et meil kõigil ikka koos oleks parem tulevik ja suur tahtmine maailma paremaks muuta.

Soolokarjääri alustas Stefan alles eelmise aasta lõpus kui ta osales endakirjutatud looga «Without You» Eesti Laulul ning tuli seal kolme parema hulka. Sellega kordas Stefan oma aasta varasemat tulemust kui ta Vajé kooseisus samuti Eesti Laulul tuli kolmandaks.

Lähiajal on oodata esimese EP ilmumist ja 2019. aastal debüütalbumit.





Eesti Laul 2020 konkursile laekus kokku 178 lugu

Žürii hääletuse tulemusena pääseb poolfinaalidesse 24 võistluslugu. Uuendusena oodati sel aastal Eesti Laulu konkursile juba valmis lugusid, et tõsta seeläbi konkursi üldist taset. Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula sõnul on esmase kuulamise põhjal uuendus ennast õigustanud ja paljud lood on sellised, mida võiks koheselt ka tele- või raadioeetris mängida. Kokku laekus Eesti Laul 2020 konkursile 178 lugu, neist 76 eestikeelset ja 102 võõrkeelset lugu. Rahula märgib, et võrreldes möödunud aastaga on lugude arv natuke väiksem, kuid lugude tase on seevastu tõusnud. Konkursile esitatud laulusid asub nüüd hindama 14 muusikaeksperdist koosnev žürii. Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones. Suurjooneline finaalkontsert toimub 29. veebruaril Saku Suurhallis.





Maria Stuart avaldas uue singli «Liivatera»

Tegemist on äsjailmunud albumi «Kollaaž» avalooga, mis räägib sellest, et kuigi inimene on vaid pisikene liivatera suures universumis, on meil kõigil ometi oma oluline ja eesmärgistatud tee käia. Laulu sõnad on kirjutanud Liana Zeigo. Maria Stuarti teine kauamängiv ilmus 21. oktoobril ning sisaldab kahteteist eestikeelset muusikapala. Albumi kandvateks teemadeks on lootus ja rahulolu ning meeleolud kulgevad läbi kevade, suve, sügise ja talve. Album on müügil Apollo poodides üle Eesti ning kuulatav erinevates digikanalites.





Artistil Eleryn ilmus uus singel «Do What U Do» koos videoga