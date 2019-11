Mari Kalkuni uus looming räägib tormituule jõust ja väest

Inspireerituna sügisest sai Mari Kalkun valmis uue pala nimega «Sata-sata!». Muusiku sõnul kannab lugu mõtet, et me saame hakkama – iga ilmaga. Seade on teinud Rasmus Puur ning koos Kalkuniga esitavad lugu Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester ning trummar Ahto Abner.

«Lugu on kirjutatud ühe äikesetormi ajal. Ilma ja vihmaga on seal tõesti palju pistmist. Inspiratsiooni on kogutud meie loodusnähtustest. Lugu ise on kirjutatud juba varem, kuid jäi siis oma aega ootama. Sel suvel, kui andsin kontserte koos Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkesteriga, tegime Rasmus Puuriga uue seade selle laulule. Seetõttu on see pala ilmavalgust näinud just nende inimestega,» sõnas laulja.

Arvestades, et laul räägib hallist Eesti sügisest, on muusika meeleolu positiivne ja hoogne. «Ausalt öeldes, olen ise ka imestunud, et see laul sai nii positiivne. Tegelikult, kui me mõtleme looduse peale, siis torm on looduse jõud, sellel on oma vägi sees, tõenäoliselt just see ongi mind siin inspireerinud ja tiivustanud,» sõnas Kalkun.

Kalkun on oma karjääri ja loomingu tõttu viibinud väga tihti Jaapanis. Ta tõi välja mõtteid, miks jaapanlastele tema muusika nii hingelähedane on. «Siin jõuame ringiga looduse juurde tagasi. Ühelt poolt on Jaapan väga moodne, kaasaegne ja tehnoloogiakeskne. Kuid nende uskumustes on loodus endiselt väga tähtsal kohal ja nad austavad seda. Minu muusikas on loodus tugevalt sees. See võibki olla meie ühendav lüli jaapanlastega. Jaapani elutempo on meeletult kiire. Minu muusikas on aeg ja ruum, mida nad hinges igatsevad,» rääkis Kalkun.

«Erinev olemine pole kunagi minu omaette eesmärk olnud. Ma teen seda muusikat, mis minu seest tuleb ja välja kasvab. Aja jooksul see kõik ka muutub. Kannel mõjub samuti hästi eksootiliselt. Kui rääkida konkreetselt jaapanlastest, siis paljud neist pole kannelt isegi näinud. Ka keel on enamikele inimestele maailmas täiesti tundmatu. Selles mõttes jah, välismaal olen ma eriline. Kuid seal on ka omad nüansid, ehk võõras keeles muusikat tuleb suuta vahendada ja viia inimesteni veenvalt. Keel ei ole kindlasti barjäär, see on pigem vaheldus nende jaoks,» rääkis Kalkun välismaisest publikust.