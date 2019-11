Trad.Attack! tutvustas uut loomingut, mis on julge ja nurgeline

Täna hommikul avaldas ansambel Trad.Attack! oma uue singli pealkirjaga «Pass-pass», mis on esimene singel peagi ilmuvalt albumilt «Make Your Move».

«Oleme pikalt rääkinud, et tuleb uus album. Eelmisel nädalal hakkasime postitama uusi visuaale ja müstilisi tekste. Oleme saanud tagasisidet, et need on olnud isegi veidi hirmutavad. Ka mulle endale kõrvalt vaadates korraks tundus, et oleksime reklaaminud nagu mõrva-teemalist filmi. Kuid nüüd on lõpuks ka loo sisu väljas. Oleme selle nimel palju töötanud, endal on tunne väga hea ja ma loodan, et inimesed kuulavad seda muusikat hea meelega,» rääkis Sandra Vabarna uue materjali kohta.

«Selle loo ja tegelikult kogu järgmise paari aasta tegevuse võtab kokku lähenemine, mis sai ühtlasi ka meie plaadi pealkirjaks. Täispika albumi pealkirjaks on «Make Your Move». See kannab endast juhtmõtet, et tee enda käik või alusta midagi, ole liikumises ja aktiivne. Kogu meie visuaalne teekond saab olema üsna liikuv. Kõik, mis me esimese singliga välja andsime, on pigem abstraktne ja metal-muusikasse kalduv. Peagi ilmub loole ka video,» sõnas Jalmar Vabarna.

Muusikute sõnul on ka bändi pildi keel täiesti uus. «See on värske ja uus tervik, mida läbivad jooned. Osadele meenutavad need jooned sõrmejälgi, teistele näiteks orienteerumiskaardile kantavaid reljeefjooni. Tahame, et meie muusikal oleks terviklik ring ümber,» lisas Sandra Vabarna uue visuaalse keele kohta.

Tõnu Tubli tõi välja, milline on uue materjali kõige suurem muusikaline uuendus ja erinevus. «Meie uus muusikaline samm on «ikka edasi ja edasi ning mitte sammukestki tagasi». Meie esimestel plaatidel oli enamik vokaalidest vanad arhiivi salvestised. Ka seekord on baasiks vanad traditsioonilised tekstid, kuid nüüd me laulame palju rohkem ise. Uuel albumil saavad kõik lood olema lauluga. Oleme tervikpilti lisanud oluliselt rohkem rock'i, pop'i ja muud sarnast kaadervärki, lisaks kuuleb ka põnevaid uusi helielemente,» rääkis ta.

«Kindlasti saab öelda ka seda, et uus looming on julgem, nurgelisem ja ühest loost ei puudu ka üks väga kihvt arhiivi salvestis,» lisas Sandra Vabarna.

Ansambli kolmas täispikk album jõuab fännideni kevadel, selleks perioodiks planeeritakse ka suurejoonelist kontsert-show'd, mis toimub Saku Suurhallis. Bändi liikmete sõnul tõotab see tulla Eesti bändide ajaloo võimsaim. Piletid 23. mail toimuvale 360-kraadi produktsiooniga kontserdile on tänasest müügil Ticketer.ee keskkonnas.