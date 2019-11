Elmari muusikauudised

Revalsi uus singel pakatab värskest õhust ja tõi uued tuuled koosseisus

Ansamblil Revals ilmus uus singel «Õues» koos muusikavideoga. Tegemist on esimese lauluga, kus soleerib bändi uus naislaulja Elis Loik. Koos esinedes on veedetud emotsiooniderohke suvi ning nüüd on laulja lähemalt tutvustamiseks kätte jõudnud sobiv aeg. Loodusromantilises loos kõlab mõte, et võimatu on jäädvustada tunnet, mis valdab väljas aega veetes. Looduses tajume maailma hoopis teistmoodi ja see on täielikult sõltuvust tekitav! Lapselik huvi ümbritseva vastu ja rõõm väikestest asjadest on osa sellest. Loomulikult ei saa jätta mainimata ka loos kajastuvat romantilist poolt kui minna kallimaga telkima, matkama või uusi paiku avastama. «Ilma segavate faktoriteta lõkke ääres tähti vaadates muljetamine või üheskoos külmades merelaintes loksumine on puhas koos veedetud kvaliteetaeg,» võtab Elis kokku loo mõtte.

Kui varasemalt on huumoriga küsitud, et kas Revalsil ka mõni mitte surmast rääkiv laul on, siis just sinna poole on bänd viimase aasta jooksul liikunud – rääkides elust enesest. Lugu «Õues» on üks paladest detsembris ilmuvalt albumilt ja loo autor on Jaanus Saago.





Ansambel Puuluup teeb maailmale tiiru peale

Ansambel Puuluup teeb kahe nädala jooksul eri kontinentidel toimuva kaheksa kontserdiga maailmale tiiru peale. Kontserdireis sai alguse 11. novembril. Eesti Kontserdi korraldusel osales Puuluup Hiinas toimuval festivalil ja Eesti ansambli kõrval oli esinejaid Lätist, Horvaatiast, Makedooniast, Bulgaariast ja mujalt. Puuluup andis Hiinas kokku neli kontserti. Hiinast suunduti edasi Kanadasse, kus osaleti Eesti muusika nädalal. Kõrvuti Puuluubiga esinesid Eestist NOËP, Ansambel: U, Kadri Voorand, Vaiko Eplik ja Kanada artistid. Torontole järgnevad kontserdid Saksamaal.





Toomas «Tommyboy» Tilk ja Toomas F. Aru annavad välja luulevinüüli «Eesti räpptekstide kogumik. Osa II»

Luulevinüül «Eesti räpptekstide kogumik. Osa II» on mõtteline järg kahele varem ilmunud teosele ja oma tekste loevad Genka, Jarek Kasar, Nublu, Beebilõust ja paljud teised. Eestikeelne räppmuusika ja eriti selle tekstiline pool on kasvanud ja arenenud alates varastest 90ndatest aastatest ning on mõjutanud läbi mitme kümnendi noori alternatiivmuusika ja kultuurihuvilisi. Kogumik annab sissevaate viimase kümne aasta arengutest ja erinevatest stiilidest ning teemadest. Plaadi esitlused toimuvad 28. novembril Kivi baaris Tartus ja 14. detsembril kultuuriklubis Tempel Pärnus.





Ansambel Põhjatuul andis välja loo «Elu põhitõde»

Põhjatuul on Tallinnas tegutsev bänd, mis viljeleb blues/rock/pop stiili. Aktiivsemalt on nad tegutsenud kaks aastat ja viimane püsiv koosseis on olnud koos aasta. Tegemist on rõõmsameelse ja hoogsa eestikeelse lauluga, mille sõnade ja viisi autor on Raido Haas ning muusika kohandatud Põhjatuule poolt.





Mari Kalkun sai valmis uue pala nimega «Sata-sata!»