Kuidas eesti keeles korrektselt tänada?

«Eesti keeles on väga levinud väljend «Suured tänud!», mis on meieni jõudnud tõenäoliselt inglise keele mõjul, selline kasutus kostub minu kõrvu praktiliselt iga päev, kuid see pole korrektne. Inglise keeles öeldakse «Thanks!», siin tasub aga meeles pidada, et eesti keeles väljendatakse oma tänu ainsuses. Kui tahad eriti suurt tänu üles näidata, võid öelda «Tuhat tänu!» või «Palju tänu!». Kuid eesti keeles mitmuses tänusid kindlasti ei kasutata,» sõnas Põldma.