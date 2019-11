Anu Saagim: Eesti naine on enda suhtes liiga kriitiline!

Laulja ja saatejuht Kehti Uibomägi rääkis raadio Elmar otse-eetris, et vestlusõhtu «Head tüdrukud nii ei tee» toob endaga kaasa kõvasti huumorit ja head meeleolu. «Tõepoolest, head «ha-haaa'd» saab seal palju. Meil oli just paar päeva tagasi väga kihvt etteaste Taagepera lossis. Kõik lõkerdasid naerda ja lahkusid rõõmsate nägudega,» sõnas ta.

«Isegi mehi oli meie show'l kohal, kuid nende näod läksid üsna kähku mossi. Hiljem ka piltide pealt vaadates nägime, et mehed istusid kuidagi kokkusurutult. Kui ma mingit sketši hakkasin rääkima, siis sain aru, et panen kogu aeg meestele ära. Siis mingil hetkel vabandasin nende ees ja ütlesin, et pean selle loo ikkagi ära rääkima, sest saalis on rohkem naisi,» rääkis Saagim.

«Need naised, kes olid meestega tulnud, hoidsid lausa kümne küünega oma meestest kinni,» muigas Liina Pulges.

Saagim tunnistas, et kuigi vestlusõhtu on suunatud sisu poolest eelkõige naistele, on näiteks Tartu publiku hulgas üsna palju mehi. «Meil on Tartus lausa oma fännkond! Tartus tahetakse palju pilti teha ja küsitakse autogrammi. Tallinna show'de puhul on publiku hulgas eelkõige naisterahvad, seal küsitakse juba konkreetseid nippe ning tunneme, et oleme mingis mõttes psühholoogide eest,» sõnas ta.

Vestlusõhtu «Head tüdrukud nii ei tee» koosneb Uibomägi sõnul kahest osast. «Teine osa on selline, kus vastame publiku küsimustele. Meil on väike karbike välja pandud, kuhu vaheajal saab panna nii ausaid ja otseseid küsimusi kui vaja. Tuleb ka komplimente. Kuid põhiline küsimus on see, et «miks mu mees tahab ära minna?». Naiste põhiline ajutöö käib selle ümber, kuidas meest kümne küünega kinni hoida. Nii me püüamegi üle Eesti neid vastuseid leida,» lisas naine.

Saagim lisas omalt poolt, milline on hea tüdruku iseloomustus. «Hea tüdruk on igav ja loll,» lausus ta. Pulges lisas, et hea tüdruk on see, kes oma mehe kohe maha jätab, kui näeb teda purjus peaga teise naisega suudlemas. «Kõik on defineerimise küsimus,» lisas Pulges.

Saagim andis nõu ka selles osas, et mida teha kui mees maha jätab. «Löö jalaga uks kinni tema tagant! Uus mees tuleb nagunii, selles pole küsimus,» sõnas ta.

Uibomägi lisas, et mida mehed on naistele nende show teemade raames soovitanud. «Mehed on öelnud, et nad vaatavad selliseid naisi, kes tunnevad end vabalt, see teeb nende sõnul naised kõige võluvamaks. Kusjuures, head tüdrukud ei virise,» rääkis ta.

«Eesti naine on enda suhtes liiga kriitiline, samas on Eesti naised maailma kõige ilusamad! Kuid ei, ikka leitakse, et «mul on siit pahasti ja sealt pahasti». Teine probleem on see, et kui mees kutsub Eesti naise õhtusöögile, siis ta ütleb kohe «ei» ja mees võtabki seda kui lõplikku eitavat vastust. Kuid tasub meeles pidada, et Eesti naist tuleb kutsuda vähemalt kolm korda, enne kui ta nõus on. Minu puhul tuleb kutsuda lausa viis kuni kümme korda,» naeris Saagim raadio Elmar eetris.