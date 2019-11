Ene Ergma: jõuluootus on topelt ootus, sest siis me hakkame pimedast ajast taas valge poole liikuma

Ene Ergma rääkis raadio Elmar saates, et kuigi talle külma perioodiga kaasas käiv pime aeg eriti meeltmööda pole, ootab ta lund siiski pikisilmi. «Faktiliselt meeldivad mulle kõik aastaajad, kuid kõige enam meeldib mulle varajane sügis. See on imeilus aeg, kui loodus hakkab oma värvi muutma. Mulle meeldib ka kevad, kuid see aastaaeg meeldib vist kõigile. Lumine talv on kaunis. Omal ajal ma suusatasin väga palju, koolis osalesin isegi igasugustel suusavõistlustel. Viljandi lossimäed mäletavad minu külgi väga hästi, neid nõlvasid olen ma suudelnud palju, viiendas klassis käisin külilili maha vähemalt viis korda, enne kui püsti jäin. See oli fantastiline aeg,» rääkis Ergma Eestimaa ilmast ja aastaaegadest.

Ene Ergma on oma kodukohaks valinud Tartu linna. «Mulle meeldib Tartu linna suurus, see on mõnus. Peale kooliaega elasin palju suurlinnades. Need olid samuti väga põnevad ajad. Moskvas elasin ligikaudu kakskümmend viis aastat. Teatud momendil aga tundsin, et ma ei taha enam oma aega raisata sõitmiste peale. Mõned linnad on liiga suured, kuid mulle meeldib palju jalgsi käia. Euroopa Liidu mõistes olen ma vaene inimene, sest mul pole oma autot,» rääkis ta.

«Omal ajal, kui ma olin kõrge boss, oli vaba aega väga vähe. Kuid mul oli aega igasuguseid raamatuid kokku osta, nüüd on need kõik lugemiseks järjekorda pandud. Väga huvitav raamat on näiteks autor Henry Kissingeri «Diplomaatia». On tõsisemaid ja vähem tõsisemaid teoseid, kuid kõiki raamatuid loen väga suure huviga. Raadiokuulajatele soovitan aga raamatuid, mis on kohati kriminaalsed, samas on seal palju ka tõsiseid momente, need on Dan Browni teosed. Raamatus «Inferno» tõstatas ta üles inimkonnale tõsise küsimuse, ehk me oleme ära unustanud, et see vaene planeet Maa ei pea vastu, siin on elamiseks vaja rohkem tasakaalu ja harmooniat, ka looduse vahel,» rääkis Ergma.

Saatekülaline rääkis ka muusikat. «Meeleldi kuulan Raimond Valgret. Näiteks lugu «Pärnu ballaad». Teise lemmikuna tooksin välja Jaak Joala ja tema laulu «Suveöö», kui olin noor, siis oli see lugu kõikide lemmik. Mulle meeldis Joala hääl, see oli fantastiline, sa kuulasid ja ta paitas. Kolmanda valikuna toon välja loo Eurovisioonilt, kuigi ausalt öeldes ei ole ma sugugi selle konkursi fänn. See ei ole enam laulufestival, vaid pigem mingi kommertslik jama. Samas tunnistan, et mulle väga meeldis Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilusa esituses «Kaelakee hääl»,» lisas ta.

Saatejuht Laumets palus Ergmal ennustada, millal Eestis lumi maha tuleb. «Teate, mina ei tegele ilma ennustamisega. Astronoomid on targemad. Ilm on kõikidele inimestele väga lähedane ja puudutab meid kõiki. Kuid astronoomide neutrontähed on palju kaugemal. Kui ma midagi seal ka mööda panen, siis keegi ei pane mulle pahaks ja ma kindlasti panen mööda. Kuid loomulikult ma tahan, et tuleksid valged jõulud. Talv peab olema talv. Jõuluootus on veel topelt ootus, siis me hakkame tumedast ajast tagasi valge suunas liikuma,» sõnas Ergma.