Tiit Pruuli: hotellidest, lendamisest ja sellest, kuidas reisikonsultant võib päästa sinu reisi

«Kui me reisimisest räägime, siis ma ise olen oma reisimehe arengus jõudnud sellesse etappi, et olen varasemalt proovinud teha ise oma reisid valmis, kuid lõpuks olen aru saanud, et mis see reisibüroo eesmärk on. See on usaldusväärsus ja tarkus. Kui sa vähegi hindad oma aega ja lõppkokkuvõttes ka raha, siis on ikkagi tark oma asju reisibüroo toel teha. Reisibüroo kõige suurem väärtus ei ole lauad ja arvutid, vaid ikkagi inimesed. Need reisikonsultandid, kes tunnevad turgu ja kes ei lase reisil ebaõnnestuda,» rääkis Tiit Pruuli.

Pruuli tõi välja, mille tõttu reis ei pruugi teinekord vastata sinu ootustele. «Kõige lihtsam asi, mille pärast sinu reis untsu võib minna, on näiteks hotelli valik. Oletame, et valid kataloogist või internetist oma hotelli. Tasub meeles pidada, et ilusaid pilte me oskame kõik teha, kuid me kõik ei ole käinud nendes hotellides ja seetõttu ei tea ka tausta. Go Travel saadab regulaarselt oma reisikonsultante reisisihtkohtadesse kohapeale. Need on reeglina väga pikad tööpäevad, mille raames külastatakse kümneid ja kümneid hotelle. Selle põhjal saavad konsultandid teha valiku, mida oma klientidele pakkuda. See on ka kõige esimene soovitus, mille pärast peaks reisikonsultanti üldse kasutama,» sõnas ta.

Kogenud rännumees rääkis ka lennupiletite tellimisest ja sellest, milline kasulik roll võib olla siin reisibürool. «Lihtsate piletite puhul, näiteks Tallinn-Helsingi liinil, seal suuri probleeme ei ole. Kui on aga tegemist juba jätkulendudega reisiga ja üks lennuk hilineb, siis on inimene lennujaamas hädas. Kui reisijal ei ole konsultanti, siis ta peab ise jooksma ühe leti juurest teise juurde. Reisikonsultant näeb juba arvutis lendude olukorda ja tellib kliendile ise uue lennupileti sellisele ajale ja liinile, et reisija ei peaks mässama ja rabelema transfeer-lettide ümber,» lisas Pruuli.

Me peame väga oluliseks ka suhtlust, mis toimub pärast reisi. «Tagasiside on meile tähtis. Küsime oma klientidelt, kuidas nende reis läks. Õnneks on palju selliseid inimesi, kes hea meelega annavad tagasisidet, olgu see siis hotellide, ekskursioonide või lennukompaniide kohta. Oleme vastuste põhjal teinud suure infopanga, mis on kõikide reisikonsultantide ühine töövahend,» rääkis mees.

Pruuli tõi välja, et Go Travel reisibüroo fookus on täna eelkõige puhkusereisidel. «Kõige populaarsemad ja taskukohasemad reisid on Türki, Vahemere maadesse, Egiptusesse ja näiteks Tenerifele. Need sihtkohad on meie listides ka esimesed. Kuid õnneks meil on olemas ekspertiis ka keeruliste rätsepatööna valminud individuaalreiside osas. Kui keegi klientidest tahab ette võtta keerulisemat reisi, siis meil on mitmeid inimesi, kes on analoogseid retki ise läbi teinud. Ka mina olen alati valmis oma kogemuste põhjal aitama. Olgu siis tegemist individuaalse ümbermaailmareisi või mis iganes Aafrika või Aasia reisi kokkupanekul,» lisas ta.

«Minu enda plaanid on lähiajal seotud Eesti-Antarktika ekspeditsiooniga. Järgmisel nädalal istun lennukisse ja sõidan Lõuna-Ameerikasse. Purjelaev Admiral Bellingshausen liigub siis vääramatul kursil Antarktika poole. Aga sellega on täpselt samamoodi, meie tegeleme laevas purjetamise, Eesti propageerimise ja teaduse populariseerimisega. Kuid kogu logistika, mis puudutab meeskonnaliikmete liikumist, oleme andnud korraldamiseks Go Travelile,» avaldas Tiit Pruuli.