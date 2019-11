Rasmus Rändvee Eesti Laulul osalemisest: elan päev korraga ja võidust ei fantaseeri

Muusik Rasmus Rändvee rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, mida arvab Astrid Lindgreni lasteraamatust, kus peategelaseks on temanimeline poisslaps. «Olin lapsepõlves nii õnnelik, et minust on raamat kirjutatud. «Hulkur Rasmus» on mu lemmikraamat, tegelikult olin ise ka paras hulkur. Olin lapsena veidike uje ja oma mõtetes ringi hulkuv väike poiss,» mainis laulja.

21. novembril kell 19.00 esineb muusik Keller Café's, kus toimub kontserdisarja «It's alive!» raames avalik üritus. Esitamisele tulevad akustilises võtmes Rändvee enda looming, kuid ka mõned kaverid. «Ühel korral läks selle kontserdiga aia taha, mis seal salata, kaotasin hääle. Mis aga valesti, see uuesti. Olen kõvasti hoolitsenud enda eest ja tuleb üks hea kontsert. Ma pole oma häält kaotanud aastaid. Tegime selle eelmise ürituse raames oma materjali kuni kontserdini valmis, samal päeval tegime kokkumängu ja siis otsustasin, et ma ei saagi laulda. Ma lausa kääksusin vahepeal. Nüüd tegime aga kõik uuesti ehk ma olen kaks korda selle kontserdi jaoks harjutanud. Seega saime ka korraliku kvaliteedi kontrolli teha, mõned laulud on ümber vahetatud,» sõnas Rändvee.

«Ma teen eesolevat ülesastumist koos Paal Pilleri ja Rando Lilleoruga. Esitamisele tuleb palju minu enda muusikat. Repertuaar peaks peegeldama minu eluteed, ehk seal on lood, mis on mulle muusikuna midagi olulist tähendanud. Ma tutvustan neid laule ning räägin, miks need on mulle tähtsad,» rääkis Rändvee.

Muusik kommenteeris ka Eesti Laulu võistlusega seonduvat, eelkõige seda, kui oluline oli talle poolfinaali pääsemine. «Ma lähen sellele võistlusele vastu ärevusootustega. Olen inimene, kes elab päev korraga. Mulle ei meeldi võidust fantaseerida. Kõik tuleb siis, kui ta tulema peab. Olen alati nautinud seda teekonda, kohale jõudmine ise on juba kirss tordil. See võistlus on kindlasti oluline minu jaoks ja Eesti Laul on alati andnud võrratu kogemuse. Mul on hea meel olla tagasi,» rääkis ta.

Rändvee kirjeldas, milline näeb välja Eesti Laulul osalejate ajakava. «Graafik on ajaliselt palju karmimaks läinud. Varasemalt oli selline suhtumine, et «tead, ma eile ei jõudnud, ma saadan homme aga tegelikult saadan ülehomme». Nüüd enam seal sellist võimalust pole. Kui sa ajakavast kinni ei pea, siis on teatavad trahvid. Minul peab näiteks 25. novembriks olema valmis muusikavideo, kui see ei saa õigeks ajaks esitatud, saan trahvi. Peab väga kiiresti tööle hakkama. Võistluslaulu ma teile siin otse-eetris ümiseda ei saa, sest see võib lõpetada selleks aastaks minu Eesti Laulu teekonna,» sõnas Rändvee.