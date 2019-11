Merlin Purge ja Margus Vaher rääkisid oma suhtest ja ühisest loomingust

Laulja Merlin Purge oli varasemalt ansambel Revals solist, nüüdseks on neiu alustanud oma sooloprojektiga. «Võtsin kaua hoogu, et oma soololugu teha. Tänu Marguse tagant lükkamisele saime ka uue singli valmis. Lõpuks saan hakata iseseisvalt pihta ja tuleb tunnistada, et kogu see samm võttis ikka üksjagu energia kogumist,» rääkis ta.

«Ansambel Revals on mind väga palju mõjutanud. Bändis oldud aeg oli väga südamelähedane ja meeletult kihvt. Kõik need esinemised ja bussisõidud - see oli tore. See mõjutas mind nii palju, et olen siiani kantri-tšikk edasi. Kantri teemast ma ei loobu, see on mulle külge jäänud. Isegi uues loos on juba banjo sees, nii see on ja jääb,» sõnas Purge raadio Elmar hommikuprogrammile.

«Uus singel on tegelikult Marguse avaldamata lugu, mis seisis tal sahtlis demona. Vabal ajal kuulame koos palju muusikat. Kui ma seda demo ühel hetkel kuulsin, hakkas see kohe sees kruuvima. Järgmisel päeval olid laulul olemas ka eestikeelsed sõnad. Minu esimene reaktsioon oli see, et lugu on ehk liiga magus. Nüüd tunnen, et väga mõnus laul sai kokku, nägime selle viimistlemise nimel palju vaeva. Ma loodan, et see looming puudutab kõiki neid, kes on armunud või helges eluetapis,» rääkis Purge.

Purge elukaaslane Margus Vaher rääkis, kuidas on paarina koos muusikat luua ja esitada. «Kuna meil on koos ka vabal ajal nii tore olla, siis me väga tihti proovideni ei jõua. Kuid loomulikult võtame end ka kätte ja teeme oma proovid ära siis näiteks nädalavahetustel. Väga mõnus on koos muusikat teha ja siiamaani pole lahkhelisid olnud. Meil on ikkagi mõlemal hea muusikaline maitse,» sõnas Vaher.

Vaher andis möödunud nädalal välja raamatu «Kuidas armastada naist» ja lisas, kuidas on kirjutamise kõrvalt võimalik ka muusika loomisega tegeleda. «Mulle meeldib kirjutada nii, et kogun mõtteid näiteks kuue kuu vältel ja siis panen materjali kirja. Jõuan kenasti tegeleda nii muusika kui raamatuga. Võib-olla siin või seal on vaja raamatut tutvustamas käia, kuid kui ise tahad, jõuab teha kõike,» rääkis Margus Vaher.

Purge lisas, et oli elukaaslasele raamatu avaldamise juures toeks. «Viibisin selle teose sünni juures. Paralleelselt olin kursis, millest seal juttu tuleb. Olen Marguse raamatut tänaseks päris mitu korda läbi lugenud, sest aitasin teda teksti toimetamisel,» sõnas naine.