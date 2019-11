Henrik Normann kutsub «Pimekohtingule»: rahvas lustib ja meie ka!

Henrik Normann rääkis hommikuprogrammis uuest näidendist «Pimekohting», mille lavastaja on Rednar Annus ja kunstnik Riina Andresen. «Sõidame pimedal ajal mööda Eestimaad ringi ning kohtume rahvaga. Tuleb tunnistada, et vastuvõtt on siiani olnud väga soe ja kõik on läinud uhkelt. Loodan, et läheb sama tõhusalt edasi,» sõnas Normann.

Normann on laval koos Marika Koroleviga, paar etendab kokku kaksteist erinevat rolli. «Need tegelaskujud pole kõige tüüpilisemad, kuid on kindlasti kõige markantsemad. Kõik karakterid on vahvad ja värvikad ning me ise sellest ei väsi. Omavahel saavad kokku näiteks eksid, kes on eelnevalt interneti teel suhelnud ja valeandmeid teineteisele esitanud. Siis on seal üks miljonärist vanamees, kes tahab endale noort naist leida. Veel toon välja situatsiooni, kus noormees ootab kohtingule pruuti, keda ta pole veel näinud, kuid välja ilmub hoopis tema ema. Selliseid lugusid seal on, rahvas saalis lustib ja meie ise ka,» lausus mees.

Mees tõi välja, millist laval olevat karakterit tal endal kõige lihtsam kehastada on. «Kõige lihtsam on kehastada rolle, kus on kõige vähem mind. Ennast on kõige raskem mängida, ise oled pidevas muutumises, oma meeleoludega, enda peale ei saa laval väga kindel olla ja juhuse hooleks ei saa asju jätta. Te olete kindlasti näinud televisioonis intervjuusid, kus näitlejad ei saa sõna suust. Paljud ütlevad, et nad pole mingid rääkijad ning on nõus esinema vaid siis, kui tekst neile ette antakse. Aga jah, inimesed on väga erinevad muidugi. Minu hinnangul on väljamõeldud asju kindlasti palju parem teha,» sõnas Normann.

«Eks need näidendis ette tulevad teemad ole igipõlised. Vanasti olid kohtingud teistsugused. Lepiti eelnevalt kokku koht ja kellaaeg. Nädal läks mööda ja sinna mindigi. Tänapäeval saad mobiiliga koguaeg muuta oma plaane. Vanasti sellist varianti polnud, kui oli kokku lepitud, siis pidi vastavalt sellele plaanile minema. Tänapäevased netivõimalused on kommunikatsiooni mõttes ühtpidi väga toredad, sest vahemaad muutuvad lühikeseks, kuid seal on ka omad ohud ja miinused. Trükkima oleme kõik väga kanged, kuid kokku saades ei saagi enam sõna suust. Ajad muutuvad ja viisid, kuidas kohtinguid läbi viia, muutuvad samuti,» märkis Normann.