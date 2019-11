Tanel Padar soovib reisida omanimelisele saarele, mis asub Indoneesias

Tanel Padar rääkis raadio Elmar otse-eetris, kuidas sügisene olustik tema elurütmi mõjutab ja kas pime aeg talle ka kuidagi masendav tundub. «See on selline kahe otsaga asi. Selleks, et masendusse langeda, peab olema hästi palju vaba aega. Kui sul palju toimetamisi ja vaba aega vähem, siis sa üritad hästi kiiresti oma asjad ära teha, et saaks seda vaba aega nautida. Eriti, kui sul on väike laps ja pere, tahad aega kogu aeg juurde võita, näiteks siis selle arvelt, et teed omi asju kontsentreenitult ja plaanipäraselt,» rääkis ta.

«Kuid ma arvan, et minu detsember võib muutuda mulle ootamatult masendavaks. Pole sel aastal vastu võtnud mitte ühtegi jõulutuuri kutset. Tahan rohkem aega oma perega veeta. Minu tänavune detsembrikuu on enneolematu, pole sellist asja kogenud viimase kahekümne aasta jooksul. Tavaliselt on artistidel enne jõululaupäeva nii suur pingelangus, et selleks hetkeks jäävad paljud haigeks. Ma siis mõtlesin, et võiks ühed jõulud nii olla, et ei jää haigeks. Tegelikult on mul fookus ka kooli peal, tahan oma asjadega selle aasta lõpuga ühele poole saada ja nende tegemistega lähebki praktiliselt jõuludeni välja. Pingutan kooli asjadega selle nimel, et tuleval aastal saaks rohkem juba muusikale ja erinevatele tuuridele pühenduda,» lisas Padar oma aasta lõpu kohta.

Eesti Päevalehes oli hiljuti artikkel, milles Eesti Evangeelse Luterlik Kiriku peapiiskop Urmas Viilma tõdes, et kohalikest muusikutest meeldib talle kõige enam «viimaste aastate Tanel Padar». Muusik ise tunnistas, et saab härra Viilmast hästi aru, mida ta silmas peab. «Mõned minu kümne aasta tagused lood päeva konteksti ei sobi. Olen alati laulnud asjadest, mis sel hetkel mulle olulised on olnud ja öelnud seda, mida ma olen tahtnud öelda. Tänases päevas on minus armastust rohkem, kui kurjust, mida oli aastaid tagasi. Minu kurjus oli tingitud sellest, et olles küll väga populaarne, ei tajunud ma enda ümber lähedust, just enda lähedaste poolt. Sind võivad küll armastada kümned tuhanded inimesed, kuid kõik kaalub üle üks lähedane suhe. Teine kord tasub ka niipidi neid kaalukausse mõõta,» mõtiskles Padar.

Mees rääkis, et tema fännid on temaga koos kasvanud. «Need tütarlapsed ja noormehed, kes hakkasid minu ja minu bändide kontserditel käima, on saanud samuti vahepeal emadeks ja isadeks. Eks aegajalt ikka visatakse tolmu koguv nahktagi selga ja lõhkised teksad jalga ning tullakse muusikat kuulama, see on nii tore. Kuid ma arvan, et nemad pole ka enam endised, nad ei käi minu kontserditel enam igal nädalavahetusel,» sõnas ta.

Mees mainis ka, milline on täna tema unistuste reisisihtkoht. «On üks koht, kuhu ma peaksin minema, see on põhimõtte küsimus. Kusagil Bali saare lähedal on koht, mis kannab nimetust Padar Island. See on imekaunis väike saareke. Seal küll majutust ei pakuta, kuid sinna tehakse päevaseid reise. See on koht, kuhu ma tahaksin kindlasti minna,» lausus Padar.