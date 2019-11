Indrek Ventmann mängib oma pisipojale Stig Rästa lastelaule

Indrek Ventmann rääkis raadiole Elmar, et kuulab väga erinevat laadi muusikat. «Valik on väga suur. Kolme kõige parema loo noppimine oli väga keeruline. Antud saate jaoks tehtud valiku puhul olen lähtunud oma aastate kümnenditest. Siin on näiteid, mida kuulasin lapsepõlves, teismeeas ja nüüd,» sõnas Ventmann.

«Muusikat ma kodus ei kuula, siis naudin pigem vaikust. Äärmisel juhul mängivad mõned lastelaulud, mis on väga rõõmsa minekuga. Kusjuures soovitan aegajalt kõigil lastelaule kuulata, teil on kohe meel rõõmsam! Kõige rohkem muusikat kuulan aga autosõitude ajal. Selleks on enamjaolt kas raadio Elmar või mõni lastelaulude plaat,» rääkis muusik.

Indrek Ventmanni valitud lood on allolevad:

1. Muusik Seif «Metsaneid»

«Kui ma väike põnn olin, siis kodus mängis väga palju Eesti muusikat. Praeguseks on see «Kullafondi» tüüpi muusika, ehk siis kõige kuulatavamate artistide hulka kuulusid Tõnis Mägi, Ivo Linna ja Jaak Joala. Laul «Metsaneid» on väga huvitav lugu ja see pole ka nii palju äramängitud laul,» rääkis Ventmann.

2. Smilers «Keelatud viljade turg»

«Smilers on legendaarne. Kui ma teismeline olin, siis Smilers oli kindlasti üks minu kõige lemmikumaid bände, tegelikult on siiamaani. Kui tänapäeva noored kuulavad palju räppi, siis mind saatis teisemeas just Smilersi muusika. Hendrik Sal-Saller on väga karismaatiline isik ja tal on suurepärane lugude kirjutamise oskus. Tema laulud kõlavad hästi ning on meeldejäävad. Laulusõnade ümber on väga hea tunnetus ja mäng. Iga Smilersi looga seostub mul oma kindel mälestus. Konkreetne laul seostub suve, vaba oleku ja parimate sõpradega,» lisas muusik.

3. Stig Rästa «Supikeedulaul»