Laura Põldvere ja Koit Toome esmaesitlesid oma uut ühist singlit «Segamini maailm»

Koit Toome rääkis raadio Elmar hommikuprogrammile, et ta poleks uskunud, et pärast Eurovisioonil ette kantud «Veronat» neil koos Lauraga veel ühiseid lugusid tuleb. «Ma olen väga rõõmus, et see nii juhtus. Olen tänulik Laurale, et ta kutsus mind oma plaadile laulma. Meil õnnestus paar päeva koos Soomes olla ja näha stuudios seda melu, kuidas ägedalt muusikat tehti. Kokkuvõttes tuli väga tore lugu välja. Võrreldes Veronaga, on uus lugu täiesti teistlaadi. Laura tegi ise sellele sõnad ja muusika autorid on ka teised. Uue plaadi peal on üldse väga lahedaid, huvitavaid ja erinevaid lugusid,» sõnas Toome.

Laura Põldvere selgitas, milline on loo «Segamini maailm» sõnum. «Ma ei tahaks öelda, et sõnumis on jääv negatiivne mõte. Eos on mõeldud tunnet, mis on otsiv ja kannab mõtet, et «ma ei tea, kus ma hetkel olen». Loodetavasti toob see laul kuulajate jaoks ka sõnumit, et sa leiad segamini maailmast tee välja ja saad oma asjad lõpuks korrektselt paika pandud,» rääkis ta.

Koit Toome lisas, et talle meeldib uue laulu teksti sõnum. «Tore, kui lool on tekst, mis jätab kuulajale võimaluse ise kaasa mõelda. Erinevad inimesed tõlgendavad seda sõnumit kindlasti erinevalt. Siin tekstis on kohti, mille puhul saab nii üht- kui teistpidi mõelda,» sõnas Toome.

Laura Põldvere rääkis sellest, mida ta tahaks maailmas paremaks muuta. «Ma tahaksin kõik korda teha, ikkagi jõulud ju tulemas. Kuid valides ühe asja, siis valiksin inimeste vaimse tervise. Soovin, et inimesed leiaksid aega, et oma vaimse tervisega tegeleda,» lisas muusik.

Laura Põldverel ilmub detsembri alguses tema üheksas album, mis kannab pealkirja «Üheksa elu». Koit Toome lisas, et loodetavasti ka temalt kuuleb uuel aastal värsket materjali. «Mul on kujunenud albumitega nii, et iga kümne aasta tagant annan uue materjali välja. Viimane plaat ilmus aastal 2009, seega uuel aastal võiks juba midagi oodata. Aasta lõpus saab uus stuudio valmis, seega tuleval aastal on võimalik üle hulga aja hakata taas midagi uut looma. Lauraga koostöö on andnud mulle loomingulises mõttes kindlasti hea impulsi,» rääkis Toome.