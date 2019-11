Miks valida reisisihtpunktiks koht, kus varem pole käinud?

«Paik, kus sa enne käinud pole, on maailma kõige põnevam paik! Kas te olete mõelnud, miks me üldse reisime? Ikka selleks, et koguda uusi emotsioone ja teadmisi. Kui sa lähed kohta, kus sa varem käinud pole, siis võimalus kogeda midagi uut, on ju teoreetiliselt kõige suurem,» tõdes Tiit Pruuli raadio Elmar hommikuprogrammis.

Mehe sõnul on heade reisielamuste huvides vaja teha korralik eeltöö. «Mina soovitaksin pöörduda mõne professionaalse reisibüroo või konsultandi poole. Ehk räägiks inimestega, kes enne sind on selles sihtkohas käinud. Nemad oskavad öelda, millised ohud sihtkohas varitsevad ja milliseid asju ei tohiks kahe silma vahele jätta. Selline kodutöö võiks olla ära tehtud. Mina küll ei häbeneks pöörduda asjatundjate poole, kelle abiga on ka logistikat palju lihtsam sättida, näiteks kui valid lennupileteid ja hotelle,» sõnas Pruuli.

Uue reisisihtkoha valikul tuleks lähtuda inimese enda natuurist. «On inimesi, kes ei saa ilma selleta, et adrenaliin kogu aeg möllaks. Taolised inimesed otsivad järjest kõrgema mäe, üksikuma kõrbe või džungli. See on kõik enda mõtlemise koht. Kui see reis on planeeritud seikluse või ekstreemse rännakuna, on ettevalmistuse periood ka palju pikem, teatud juhtudel on planeerimise aeg palju pikem kui reis ise. Kõik algab unistamisest peale. Alguses mõtled välja mõne põneva koha, siis mängid selle mõttega, seejärel lähed raamatukokku ja loed sihtkoha ainetel erinevaid reisiraamatuid. Alles siis tuleb etapp, kui sa lähed rääkima mõne reisikonsultandiga, kellega koos valite kõige mugavamad ja ökonoomsemad lennuühendused. Ettevalmistuse osa ma rõhutaksin väga tõsiselt,» rääkis Pruuli.