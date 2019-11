Eleryn Tiit rääkis vajalikest unetundidest ja peagi algavast jõulutuurist

Eleryn Tiit rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kas ta on pigem hommiku- kui õhtuinimene. «Ma ei käi hommikutega käsikäes, kuid ma üritan siin naeratada ja olla hästi positiivne. Viimastel päevadel olen pidanud ärkama kella viie ja kuue vahel. Ma ei oska väga vara magama minna, mõnel õhtul lähen voodisse alles kella kolme paiku, siis olen aru saanud, et unetundide arv on nii oluline. Ometigi ma ei saa neid tunde kuidagi täis. Eile ma läksin kella kümne paiku magama, kuid magasin vaid tunnike, seejärel ärkasin üles ning sõin. Taas voodisse läksin alles kell üks,» sõnas laulja.

Tiit lisas, millele ta oma õhtutunde kulutab. «Nalja teen! Tegelikult on nii, et meil on korterikaaslasega hästi head mõtted just öösiti. Siis me hakkamegi neid seal lahkama. Teeme pulli ja asume kohe oma ideid ka ellu viima. Laulude harjutamine toimub samuti öötundidel,» rääkis neiu.

Eleryn Tiit annab algaval detsembrikuul erinevaid advendikontserte. «Sel pühapäeval olen Tartu Uues Teatris kell 17.00. Lisaks esinen ka Tallinnas ning Viljandis. Me teeme akustilise versiooni, mina mängin klaverit ja laulan, kitarril saadab mind Karl Kanter. Mulle väga meeldib selline formaat. Kontserdil on intiimne õhkkond ja ilusad laulud. Repertuaaris on erinevaid jõulu- ja talvelugusid, lisaks veel oma loomingut. Esitamisele tulevad ka mõned palad, mida olen näosaates publikuni toonud, kuid nüüd on lood veidike teises võtmes,» sõnas muusik.

Tiit rääkis ka oma tulevikuplaanidest. «Tahaks loota, et ma tegelen ikka laulmisega. Viimasel ajal olen pidanud selle peale hästi palju mõtlema, seda küsitakse lihtsalt väga tihti. Laulmine teeb mind õnnelikuks, ma loodan, et kõik läheb hästi ja ma saan sellega ka tulevikus tegelda,» lisas ta.

Raadio Elmar LIVE stuudios tulid esitamisele lood «Langes lund ja «Do What You Do». «Olen laulu «Do What You Do» ka erinevatel kontserditel juba esitanud. Kaks nädalat tagasi ilmus video, mille filmisime tänavu augustis. Muusika autoriks on Karl Kanter, Helina Reinjärv ja ma ise. See on esimene lugu minu repertuaaris, milles olen kaasautor,» lisas Tiit.