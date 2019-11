Jõulud pole enam kaugel, aita täide viia vähekindlustatud laste jõulusoov

Heategevuslik «Jõulupuu» projekt toimub tänavu juba 12. korda ning algatust viib läbi Eesti ettevõtlike noorte koda JCI.

«Projekti mõte on see, et kogume kinke vähekindlustatud perede lastele. Kohalikud sotsiaaltöötajad või linnavalitsuse sotsiaalosakond võtavad ühendust oma piirkonnas olevate vähekindlustatud peredega, kus on lapsed. Neilt küsitakse, milline võiks olla nende laste jõulusoov. Seejärel tuleb vastav kingiinfo meile ja paneme selle üles enda organisatsiooni kodulehele. Lehel on kuvatud erinevad piirkonnad, sealt saab valida lapse ja märkida, et «soovin täita just tema jõulusoovi». Seejärel tuleb kink osta, pakkida ja märkida konkreetse lapse nimega. Kingitused tuleb toimetada kogumispunktidesse, mis asuvad JUKU mänguasjakeskustes üle Eesti. Meie korjame need pakid kokku ja aitame toimetada lasteni,» sõnas projekti esindaja Linder.

Linder lisas, et heategevusaktsiooni puhul kehtivad teatud vanuselised kriteeriumid. «Mõnes piirkonnas saab teha kingitusi lastele, kes on vanuses kuni kaheksateist. Teises piirkonnas oleme aga vanusepiiri veidi alla poole toonud, näiteks Tartus on see vanus kolm kuni üksteist,» rääkis ta.

«Laste soovid on täiesti seinast seina. Igal aastal on muidugi kingisoovid, mis kõige levinumad, näiteks legod, autod ja nukud. Kuid kumavad läbi ka teatud trendid, tänavu on nendeks jaapani mänguasjad kendamad. Heategijad valivad kõige rohkem kingisoove, mis on veidike isiklikumat laadi. Näiteks sellised soovid, kus laps soovib oma isiklikku tekki ja patja või lauamängu, mida koos oma perega mängida. Paljud lapsed on soovinud ka lihtsalt üllatust,» lisas Linder erinevate kingisoovide kohta.

Need heategijad, kellel ei õnnestu ise kinki osta ja pakkida, saavad teha ülekande. «Meil on sihtasutus, JCI heategevusfond. Kui ise ei jõua poodi minna, saab teha ülekande heategevusfondi arveldusarvele. Selgitusse tuleks panna lapse nimi, kelle te olete kodulehelt välja valinud. Meie vabatahtlikud lähevad poodi ja ostavad selle kingituse teie eest,» rääkis JCI esindaja.

Naine lisas, et kaheteistkümne tegevusaasta jooksul pole siiani mitte kordagi ette tulnud olukorda, kus mõne lapse soovi ei täideta. «Iga laps on alati saanud oma kingituse, mida ta on soovinud,» rääkis ta.