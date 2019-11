Elmari muusikauudised

Põhja-Tallinn rõõmustab oma fänne uue muusikaga

Popisugemetega hiphopansambel Põhja-Tallinn tuli üle pika aja välja uue singliga, mis kannab nime «Las meile jääda» ja milles teevad kaasa mitmed nimekad kodumaised lauljad.

Põhja-Tallinna ahjusoojas loos on külalistena kaasategevad Anne Veski, Pearu Paulus, Merlyn Uusküla, Uku Suviste, Uudo Sepp, Krislin Sallo ja Tobias Rosentau. Detsembri alguseks avalikustatakse ka loo muusikavideo.





Laura annab välja uue albumi

Detsembri alguses tuleb müügile Laura kauaoodatud uus album «9 elu», millel leidub üksteist eesti- ja ingliskeelset laulu. Lauljatari üheksanda helikandja avapalaks on maikuu lõpus välja tulnud pala «Keerleme». Sellele järgneb Laura aktuaalne singel «Don’t Shut Me Out» ning järjekorras kolmas on konkursi Eesti Laul 2020 poolfinaali jõudnud «Break Me», mida saab kuulda novembri lõpus. Plaadil leidub ka üks duett – koos Koit Toomega salvestatud «Segamini maailm». Laura peagi ilmuv album on pea täies mahus salvestatud ja produtseeritud Soomes.





Vennaskond annab eksklusiivse kontserdi

Hiljuti oma 35. sünnipäeva tähistanud punkbänd Vennaskond annab eksklusiivse kontserdi 7. detsembril Tartus klubis Rock & Roll. Kontserdiga esitletakse äsjailmunud DVD'd Millennium. 1984. aastal Mustamäel asutatud ansamblilt on tänaseks ilmunud 21 albumit ja 3 täispikka muusikafilmi. Esitletava DVD näol on tegemist 1998. aastal VHSil ilmunud muusikafilmi «Millennium» kaasajastatud väljaandega. Filmi rezhissöör on Tõnu Trubetsky, stsenaristid Tõnu Karro ja Sandra Heidov. Kontsert annab avalöögi Vennaskonna saladuslooriga kaetud LEE HARVEY OSWALD COME BACK TOUR'ile, mille iseloomu või edasiste kuupäevade kohta on informatsioon bändi poolt salastatud. Siiski on kindel, et Eesti üks mõjukamaid rockbände tegutseb jälle.





Lauljanna Merit avaldas uue singli nimega «Täiskuujões»

Jõulubeebit ootav lauljanna Merit Männiste avaldas enne beebipuhkust laulu ja muusikavideo «Täiskuujões». Ühtlasi andis laulja teada, et muusikalises tegevuses tuleb väikene paus. Seniks pakub aga kuulamiseks uut singlit nimega «Täiskuujões». «Eks meil kõigil on omad unistused. See laul räägib lapsepõlve igatsusest millegi erilise järele. Teekond selleni võib viia nii läbi maa kui ka õhu. Mind on alati lummanud kuupaistene rahustav veevool,» rääkis laulja Merit uuest loost lähemalt. Laulu muusika autor ja produtsent on Peeter Kaljuste. Sõnad on kirjutanud Stina Märtson. Muusikavideo tegi Joonas Laiapea.





Merlin Purge tuli välja armastusest pakatava soolosingliga «Koos»

Endine Revalsi solist ja bändzomängija Merlin Purge esimene soolosingel «Koos» on õrn armastuslugu, mille on kirjutanud talle Margus Vaher. Hiljuti tuli paar ka suhtega avalikkuse ette. Loole on valminud video, kus peategelasteks on noor armastajatepaar ise. Lisaks laulmisele mängib Merlin Purge ka selles loos bändzot.