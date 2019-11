Mati Meos: mees, kellel on isiklik lennukipark

«Lennundusmuuseumi asutamine oli nagu sundkäik. Mul oli korralikke mudeleid juba nii palju, et pidin nende jaoks ühe maja ehitama. Mis sa siis ikka sellele kohale nimeks paned? Nii tuligi muuseum! Järk-järgult hakkas asi aga edasi arenema. Mäletan seda, et selles majas olid algselt mudelid ja Piirivalve kinkis meile sümboolse hinnaga helikopteri Mi-8. Siis tegimegi muuseumi avamise. Perekonna tuttavatest ütles üks mulle tagantjärgi, et ta ei uskunud, et ma selle ettevõtmisega hakkama saan. Kui päris aus olla, siis ma ise ka imestan. Kui õppisin Tallinna Tehnikaülikoolis, siis mäletan, kui rootslased said valmis uue hävituslennuki Viggen-37. Vaatasin seda lennukit toona rahvusvahelistest ajakirjadest ja unistasin, et küll oleks uhke, kui ka meil oleks siin selline mudel. Nüüd ta ongi olemas, aeg teeb ikka imesid,» sõnas Mati Meos.

Mees rääkis, millised on tema jaoks olnud läbi ajaloo kõige põnevamad lennukid. «Esimesena meeldis mulle kuulus lääne hävituslennuk F-4 Phantom II, see on ühte tüüpi ehitatud suurima arvuga lennuk lääne maailmas. See on ligikaudu seitsmes riigis veel relvastuses, kusjuures esimesed eksemplarid lendasid Vietmani sõjas. Teise lennukina tooksin välja Viggen-37. Lisaks tooksin välja ka ameeriklaste lennukid, kuid muuseumis ei ole neid kahjuks mitte ühtegi. Ameeriklased on militaarlennukite osas välismaalastega suhtlemisel suhteliselt kitsid ja bürokraatlikud. Ameeriklaste F-15, F-16 ja F-18 on kõik sellised mudelid, mida tahaks hirmsasti ka Eestisse saada. Minu suur lemmik on ka venelaste Suhhoi Su-27, mis on Venemaa relvastuses olev mitmeotstarbeline hävituslennuk. See lennuk tegi maailmas kõige esimese kobra manöövri. Toon teiste seast välja ka ameeriklaste hävituslennuki F-22 Raptor, mis on kõige võimsam nähtamatu ülehelikiirusega lennuk,» sõnas lennundushuviline Mati Meos.

«Maailmas on nii, et lennukite põlvkonnad on relvastuses ligikaudu nelikümmend aastat. Huvitaval kombel, kõikides riikides vahetatakse nad enam-vähem ühel ajal välja. Kui sellest eelmisest lainest on nelikümmend aastat möödas, siis tulevad lennukid turule. Kui sul raha nende soetamiseks pole, oled ka kohe ilma. Siis on vaja taaskord nelikümmend aastat oodata. Väga tore oleks, kui saaksime siia kahemootorilise hävituslennuki Eurofighter Typhooni, me peame seda mudelit kolmkümmend aastat ootama, kuid ma ei ela enam nii kaua,» muigas Meos.

Muuseumi juht lisas, et reisilennukite kohale toomine oleks täna väga ebapraktiline. «Need lennukid on lihtsalt nii suured! Peaksime need seibideks tegema, siia tooma ja uuesti kokku panema. Reisilennukite häda on see, et neid saab eksponeerida ainult lennuväljadel, kus nad on võimelised maanduma. Loomulikult olen ma väga huvitatud ka nendest lennukitüüpidest ja jälgin huviga nende arengut. Üks kõige muljetavaldavamaid reisilennukeid on olnud minu jaoks Boeing-707, seda loetakse esimeseks õnnestunud lennukiprojektiks maailmas. Alguses oli küll venelaste TU-104 ja inglaste Komeet, kuid ameeriklased võtsid jõuga maailmas selle turu enda kätte,» rääkis ta.