Andres Kõpper jõulueelsest ostuhullusest: looduse huvides peab hakkama seda teemat ohjama

Kõpper muigas raadio Elmar hommikuprogrammis, et tal pole õrna aimugi, kuidas täpitähtedega «Ë» klaviatuurilt üles leida. «NOËPi nime jaoks vajaliku täppidega tähe otsimine on päris tüütu tegevus, tavaliselt kopeerin selle kusagilt, kas siis Facebookist või mõnest arvutis olevast failist. Elu tulebki keeruliseks elada, see on ju elu mõte,» naeris Kõpper.

Muusik rääkis, et teeb koostööd Itaalia plaadifirmaga ja mehe sõnul on singlit «Fk This Up» saatnud kena edu. «Minu lugu «Fk This Up» leidis endale vahepeal plaadifirma, see on Itaalias asuv «Time Records». Nemad andsid selle loo uuesti välja suvel. Selle sama singli ümber on mu elu viimasel ajal keerelnud. Tegin laulule ka muusikavideo, mis ilmus augustis. Antud videos teeb kaasa üks saksa näitlejatar Lea Freund, kes on päris suur telestaar. Singlil on läinud väga hästi, Itaalia raadiotes on see olnud järjepidevalt TOP10 hulgas. Nüüd küll hoog veidike raugeb. Itaalias on mul mitu esinemist tulemas, 7. detsembril olen Bolognas ja 8. detsembril annan kontserdi Milanos,» sõnas Kõpper oma plaanide kohta.

Mees lisas, et väljaspool Eestit teda nägupidi kuigi palju ei tunta. «Ega keegi väga ei tea, kes ma olen. Lugusid võidakse veel teada. See on see tänapäeva maailma paradoks. Ka hetkel Itaalias, minu singlit «Fk This Up» teatakse ja kuulatakse päris palju, kuid see, et neil tekiks assotsiatsioon minu artistinimega, seda väga tihti ei juhtu. Selleks, et rohkem kuulsust koguda, peaks minu lugu olema number üks hitt päris mitu kuud järjest,» rääkis Kõpper välisturu kogemustest.

Kõpper kirjeldas otse-eetris, kuidas tema uude videosse jõudis saksa näitlejatar Lea Freund. «Mu sõber Arun, kellega me oleme palju koostööd teinud nii filmide kui reklaamide vallas, tegi hiljaaegu Saksamaal ühte Wolksvageni reklaami. Freund oli parasjagu tema reklaamis kaasa tegemas ja nii mul õnnestuski selle näitlejatariga kohtuda. Hiljem, kui ma muusikavideo ideed kirjutasin, tekkis mõte, et kutsun ta oma muusikavideo projekti. Saatsin talle stsenaariumi ning kohe tuli ka nõusolek. Seejärel lennutasin Freundi juba Eestisse. Meesosatäitjat mängis «Tõde ja õigus» filmist tuntud Risto Vaidla. Kokku sai väga nunnu paar ja olin väga rahul nende castinguga,» sõnas ta.

Maailmakuulus DJ Benny Benassi avaldas sel nädalal loost «Fl This Up» oma remixi versiooni. «See on väge äge! Benny Benassi on ikka selline nimi, et minu jaoks on ta nii-öelda «lege vana». Benny on ise itaallane, arvatavasti sealtkandist see mõte remixi osas ka tuli. Kui keegi tunneb, et klubis jääb originaal «Fk This Up» nõrgaks, siis saab Benny remixi peale panna. Remixi puhul on see kasu, et sama loo kuulajaskonna ulatus on kohe suurem,» lisas Kõpper.

NOËP ja nublu annavad 30. novembril suure lavashow Tartu Kammivabrikus. «Väga palju tööd minu lavalise stand-up'i kallal sai tehtud juba enne Telliskivis tehtud kontserti. Koos minuga on laval trummar, kitarrist ning trompeti ja trombooni mängija. Lisaks tuleb lavale ka üks üllatusesineja, keda ma pole mitte kunagi varem lava peale kaasanud. Hetkel paneme paika veel viimaseid show elemente. Ka nublu tiimiga on koostöö väga tihe,» lisas Kõpper.