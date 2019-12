Raadiol Elmar on sünnipäev! Trobikond avaldas loo «Kingitus»

Värske laulu autoriteks on Meelis Leis, kes on loonud viisi ning Kristiina Kraus, kelle sulest valmis pidupäeva teemalise loo tekst.

Leis on ka varasematel aastatel Elmari tiimile ühislaulu loonud, järjekorras oli see juba kolmas viis. «Laulu salmi osa eksisteeris juba poolteist aastat tagasi, see oli vilistatud mobiiltelefoni diktofoni faili. Kui tuli ettepanek, et võiks taas koostööd teha, hakkasin mõtlema viisijupi edasiarenduse peale. Algselt mõtlesime teha räpiloo, mistõttu Kristiina kirjutas esialgsed sõnad hoopis räpi rütmis. Loo tegemine oli paras sobitamine, tõstsime sõnu siia ja sinna ümber, et saaks loo kenasti välja joonistatud. Paras pähkel oli refrääni osa. Meil oli esialgu loodud ju vaid räpp ja salmi osa. Kuid kitarri saatel avaldus loominguline puhang justkui iseenesest,» lisas muusika autor.

«Mul on suur rõõm, et sain Meelisega koostööd teha. Niipea, kui meloodia oli valmis, sain hakata kohe sõnu mõtlema. Viisi sees oli palju rõõmu ja helgust, see omakorda aitas palju kaasa refrääni sõnade kirjutamisel. Väljakutse oli suur, sest laulul oli palju esitajaid. Samas see oli ka eesmärk, et kõik saatejuhid saaks kaasatud. Üheltpoolt lähtusin sellest, et tekst peab kõnetama kuulajat, teisalt tahtsin, et sõnade esitaja saaks lausuda teksti, milles ta tunneks ära iseennast. Refrääni puhul mõtlesin aga rohkem kuulaja peale. » lisas teksti autor Kraus.

Kraus lisas, et loo pealkiri «Kingitus» sündis spontaanselt ja töö käigus. «Pealkiri sai väga õige. Meie kõige suurem kingitus ongi inimesed meie ümber, et nad meid märkavad ja meid meeles peavad. See ongi loo sõnum,» sõnas teksti autor.