Liis Lemsalu: minus on ikka päris palju krutskeid sees!

Liis Lemsalu rääkis otse-eetris oma kõige uuemast singlist «Kehakeel» ja tunnistas, et viimase looga on läinud kõik tavapärasest teistmoodi. «Kui ma tavaliselt olen olnud oma lugude puhul seotud nii sõnade, viisi, kui ka produktsiooni poole pealt, siis selle singliga oli kõik teistmoodi. See lugu oli varasemalt juba Soomes olemas, meie koos Maian Kärmasega kirjutasime hiljem eestikeelsed sõnad juurde. Mul on ääretult hea meel, et mu lugu nii hästi on võetud,» sõnas muusik.

Lemsalu tegi juttu ka tantsijatest, kes videos «Kehakeel» kaasa teevad. «Nad on globaalsed Eesti tantsijad, kes teevad väga palju tööd just väljaspool Eestit. Nendeks on Alisa Tsitseronova ja tema kaaslane Joseph Tsosh, kuid ta teised on suurepärased tantsijad. Me tegime selle video ühe päevaga, kokku läks ligikaudu viisteist tundi järjest. Seal oli null pausi ja sa tantsid terve see aeg! Kui teised said mõne kaadri raames puhkuse mingiks ajaks, siis mina pidin kogu aeg pildis olema. Kuid see kogemus oli väga äge, mul pole kunagi sellist muusikavideot olnud,» sõnas Lemsalu.

Muusik rääkis, et videovõtetel juhtus ka apsakaid. «Üks päev enne video võtet käisin erakorralise meditsiini osakonnas, sest mul oli tekkinud silmapõletik. Kui klippi hästi jälgida, siis mul on ühe silma peal on kogu aeg tukk sätitud, et silm näha poleks. Meikida seda silma ei saanud, kuid ripsmed tegid siis silma veidike suuremaks. See oli ikka päris kohutav kogemus. Lisaks oli videos ka selline seik, kus tantsisin liiga väikeste jalanõudega aga mis seal ikka, ilu nõuab ohvreid,» lausus Lemsalu.

Lemsalu lisas, et uues videos on näha koht, kus arvutigraafikaga talle neoonsed sarved pähe joonistatakse, muusiku sõnul on ka päriselus temas palju krutskeid sees. «Ma olen üldjuhul ikkagi meeste seltskonnas üles kasvanud. Käisin oma isaga väga tihti erinevatel jalgpallimängudel kaasas, seal olid kõik täiskasvanud mehed. Seega mu lapsepõlves on olnud väga palju meesenergiat. Ka minu parimad lapsepõlve sõbrad olid samuti poisid. Seetõttu ma arvangi, et minus on päris palju krutskeid sees, olen veidi poisilik,» leidis laulja.

Lemsalu läheb peagi koos Koit Toomega ühisele jõulutuurile, mis kannab pealkirja «Koit Toome & Liis Lemsalu jõulukontsert». «Koos Koiduga tegin ma ka oma päris esimese jõulutuuri, mis läks toona väga hästi. Olen väga põnevil ja minu jaoks on see eriline ettevõtmine. Lugude valikus on mitmeid uusi ideid, näiteks laulame koos ühe norrakeelse loo ning repertuaaris on mitmeid maailmakuulsaid hitte, millele olen teinud nüüd eestikeelsed sõnad. Kindlasti teeme ka traditsioonilisi jõululaule,» sõnas Liis Lemsalu.

Kontserdid toimuvad 16.-29. detsembrini: