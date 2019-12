Valter Soosalu rääkis põnevast eluetapist: progressiivsest rokist kuni Lotte etendusteni

Soosalu rääkis raadiole Elmar, et uus plaat sündis koostöös vokaalansambli Vox Clamantise ning Estonian Cello Ensemble'iga. Lisaks liitusid bändiga uueks kauamängivaks laulja Mikk Dede, löökpillimängija Lauri Metsvahi, avalooks Vanemuise orkestrandid ning lõpulooks helilooja Erkki-Sven Tüür.

«Muusika tegemine on meie jaoks hobi. See on väljund, mida teeme asja enda pärast. Me ei pea kunagi küsima, mis asi müüks ja mis mitte. Eks ma saame näha, kuidas plaadi müügiga minema hakkab. Teeme koostööd nii Leigo Järvemuusika kui ka Eesti Kontserdiga, mõlemal korraldajal on välismaal palju kontakte, võibolla saab esineda ka väljaspool Eestit, hetkel aga midagi lubada veel ei saa,» sõnas Soosalu.

Soosalu rääkis, et plaadi peal kaasategevate muusikute kontaktid ja tutvused sündisid läbi varasemate tegevuste ja koostööde. «Tegemist on vanade heade sõprade ja tuttavatega, võõrast inimest siin plaadi peal ei kohta. Ideest kuni produktini läks ligikaudu aasta. Leian, et see on nii suure projekti puhul ikka üsna kiire tegutsemine,» sõnas muusik.

Muusik rääkis ka ansambli Põhja Konn plaanidest. «Meie bändil on komme, et me ei anna kontserte just liiga tihti. Sellisel juhul on ka meie saalid alati rahvast täis. Tahame hoida oma esinemistel mõnusat intervalli,» lisas ta.

Plaadilt leiab lisaks Põhja Konna omaloomingule ka seaded Erkki-Sven Tüüri koorilauludest «Taandujad» ja «Väike eestimaine laul» ning Rasmus Puuri, Madis Järvi, Erkki-Sven Tüüri, Tõnis Kõrvitsa, Põhja Konna ja Valter Soosalu arranžeeringud kollektiivi In Spe teostest «Uus ja vana», «Päikesevene», «Antidolorosum», «Isamaa» ja «Igavik». Albumi laulud on kirjutatud Henry Kõrvitsa (Genka), Leelo Tungla, Valter Soosalu, Artur Alliksaare, Peep Ilmeti, Doris Kareva, Juhan Liivi ning Hando Runneli sõnadele. «Kuna enamus meie külalistest baseerus Tallinnas, siis salvestasime Eesti Raadio esimeses stuudios. Bänd ise salvestas Tartus, Martin Kikase miksimise all. Nii me kahe linna peale oma asjad kokku kombineerisimegi,» sõnas Soosalu.

Värske albumi esitluskontsert toimub 27. detsembril Alexela Kontserdimajas. Soosalu tunnistas, et nii suure seltskonna lavale saamine pole kõige lihtsam ettevõtmine. «Meil on lausa mitu organisatoorset rakukest, kes tegelevad kogu asja haldamisega. Hetkel tundub nii, et anname järgmise sarnase täiskavaga kontserdi alles aasta hiljem, ehk ülejärgmise aasta veebruaris,» sõnas Soosalu.