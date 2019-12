Meelis Lao elu õppetundidest: mis on tegelikult meie kõige kallim vara?

Elukogenud mees Meelis Lao rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas tulla välja raskest eluetapist. «See on pikem lugu ja pikem teema, kuidas raskustest välja tulla, kuid minu enda jaoks algas see pihta probleemi lahti mõtestamisega. Ehk mis need eluraskused õigupoolest on? Kui sul on elus mingi siht ja sa selle poole väga püüdled, siis paratamatult elu annab teatud õppetunde. Tavaliselt peetakse neid raskusteks, kuid tegelikult on need õppetunnid. Kui sa liigud oma sihi poole, siis kõigepealt pead sa kellekski saama või muutuma elu jooksul. Kui elu sind lööb, siis kukud, tõused jälle püsti ja lähed edasi,» sõnas Lao.

Mees tõi välja, mis võiks olla inimese jaoks see miski, miks ta raskustest üles tõuseb ja edasi läheb. «See on erineval eluetapil ja raskushetkel veidike erinev. Tuleb mõelda, mis on elus meie kõige kallim vara üldse? Seda ei saa osta, õppida ega elu jooksul läbi elada. See on kogemus. See kogemus tuleb erinevate eluetappide läbimise ja elu koolitundide vastuvõtmisega. Mingist hetkest sa hakkad aru saama, et see kogemus on nii väärtuslik vara, et tahad seda kasutada hoopis positiivselt ja teiste hüvanguks. Tahan anda inimestele lootust, et kui isegi minusugune tüüp, kes on nii palju olnud surmasuus ja elanud sellise «Seiklusjuttu maalt ja merelt» läbi, käib ringi selg sirge ja nägu naerul, siis ka teised inimesed võiksid oma muredega lihtsamini hakkama saada,» mõtiskles Meelis Lao.

Mees rääkis ka oma mainest, mille poolest ta siiani avalikkusele teada ja tuntud. «Kui ma midagi oma minevikus muudaksin, siis ma täna ei oleks siin. Rasketel hetkedel tegin minevikus kõik oma otsused ja teod oma kõige parema äranägemise järgi. Hinnata neid tegusid täna oma praeguste äranägemiste järgi, ei ole enam õiglane. Jah, suure tõenäosusega ma pole kõikide asjade üle uhke, kuid see on minu elu ja just see ongi mind muutnud selliseks nagu ma täna olen,» lisas Lao.

Meelis Lao rääkis ka peagi asetleidvast vestlusõhtust, mis kannab pealkirja «Minu kogemus». «Meil on soov, et inimesed tuleksid sinna ilma igasuguste eelarvamusteta. Loomulikult, seda on palju palutud. See on ligi neljatunnine vestlusõhtu ja ma loodan, et saame seal päris palju asju lahti räägitud. Seal on teemad, mis puudutavad minu kogemusi, eluteed, kuidas ma olen püsti tõusnud mitmeid kordi. Tahan oma looga anda inimestele palju inspiratsiooni ja lootust,» sõnas Lao.

«Vestlusõhtu toimub 10. detsembril, Kultuurikatlas. Piletid on müügil Ticketer keskkonnas. Üks pääse maksab 35 eurot ja kogu tulu läheb heategevuseks,» lisas Meelis Lao.

Kuula intervjuust veel lisaks, mida mees arvab hirmust ja südametunnistusest.