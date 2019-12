Elmari muusikauudised

30 aastat tagasi sai Sommerlingi nimelise sovhoosi klubist (praegu nimetusega Rae Kultuurikeskus) tuule tiibadesse ansambel Beergrass. Ansambli tuntumad laulud on Viiulimees, Tule tuul, Päripäeva, Kogu maailm lai, jpt lood.

90ndatel reisis ansambel palju. Esineti Rootsis, Soomes, Venemaal, Taanis, Poolas, Leedus kui ka Austrias. Ilmusid albumid: Tule Tuul, Country Boy, Some Call It Country, Unetu Öö ja kogumik nimega Originaal Plaat. Vahepealsetel aastatel on kõik liikmed olnud tegevad teistes kollektiivides, kuid nüüd on soov jälle koos midagi teha.

7. detsembril esineb Beergrass taas klubis, kust kõik sai alguse - Rae Kultuurikeskuses.





Bert Prikenfeld andis välja uue albumi

Produtsent Bert Prikenfeld andlis enda elektroonilise muusika projekti Bert On Beats alt välja uue albumi «Ten». Album on uue perioodi algus Bert On Beatsi helipildis. Varasemalt võis artisti loomingus kuulda mõjutusi rohkem nüüdisaja Aafrika ja Brasiilia elektroonilisest tänavamuusikast ning rütmidest, siis uus album on suuresti inspireeritud düstoopilistest filmimaastikest, postapokalüptikast, technost ja elektrost. Albumil teevad kaasa erinevad külalisesinejad ja ka Eesti üks tuntuim mustkunstnik – Charlekas.





Pedigree esitles kontserdiga uut singlit

Eesti industrial-metal’i lipulaev Pedigree esitles reedel, 29. novembril Tallinna klubis Barbar toimunud kontserdil oma uut singlit «Nothingness of the Stars». Valminud on loole ka muusikavideo, mille lavastas, filmis ja monteeris Tiit Pähnapuu. Laulu autorid on Tiit Pähnapuu, Andreas Johandi, Mikk Kerner ja Holden Laamann.





Ansamblil Põhja Konn ilmus teine album

Ansamblil Põhja Konn ilmus teine album pealkirjaga «Hetk. InSpereeritud Tüürist», mis on sündinud koostöös vokaalansambli Vox Clamantise ning Estonian Cello Ensemble'iga. Lisaks liitusid bändiga uueks kauamängivaks laulja Mikk Dede, löökpillimängija Lauri Metsvahi, avalooks Vanemuise orkestrandid ning lõpulooks helilooja Erkki-Sven Tüür. Plaadilt leiab lisaks Põhja Konna omaloomingule ka seaded Erkki-Sven Tüüri koorilauludest. Albumi „Hetk. InSpereeritud Tüürist“ laulud on kirjutatud Henry Kõrvitsa (Genka), Leelo Tungla, Valter Soosalu, Artur Alliksaare, Peep Ilmeti, Doris Kareva, Juhan Liivi ning Hando Runneli sõnadele. Album on saadaval CD ja duubelvinüülina suuremates ja väiksemates plaadipoodides, voogedastuskanalites saab kauamängivat kuulata alates detsembri keskpaigast.



