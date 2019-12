Ansambel Wiiralt tegi raadiole Elmar südamliku kingituse!

Ansambli liige Martin Saaremägi tegi raadio Elmar peatoimetajale ettepaneku, et toimetus võiks välja mõelda loo, mida nad tahaksid, et raadio sünnipäeva puhul Wiiralti esituses coverdatakse. Hommikuprogrammi saatejuhil Tiiu Sommeril tuli idee, et selleks lauluks võiks olla «Tule õeke». Sellist soovi ajendas mõte, et lugu on piisavalt erinev Wiiralti tavapärasest repertuaarist.