Mis saab taanlasest, kui ta ära pakkida ehk Elmari lastesaates vastasid küsimustele Curly Stringsi muusikud

Saatejuht Emili Pirk esitas muusikutele saate alguses sissejuhatava küsimuse, milles soovis teada, mis saab taanlasest, kui ta kokku pakkida. Talsi ega Niiler õiget vastust välja ei toonud, seepeale avaldas saatejuht õige lahenduse ise: «kui taanlane kokku pakkida, saab temast pakistaanlane».

Ansambli Curly String viiuldaja ja solist Eeva Talsi rääkis lastesaates, kuidas tema muusikutee jõudis viiulini. «Ma olin nelja-aastane, kui hakkasin viiulit mängima. Laulma hakkasin aga juba kahe-aastasena. Mu vanemad ütlesid mulle, et ma laulsin enne, kui rääkida oskasin. Lisaks viiulile mängin ka hiiu kannelt, see on üks vana Eesti rahvapill, mida mängitakse poognaga,» sõnas Talsi.

Taavet Niiler on bändi kontrabassi mängija, kes selgitas, kuidas ta jaksab nii rasket pilli kaasas kanda. «Eks ma olen selle nimel ka üksjagu trenni juba teinud. Olen mänginud kontrabassi üle kümne aasta. Nüüd ma jaksan seda tassida ja tean ka arvestada, kuidas selle pilliga uksest läbi mahtuda. Olen nii palju kontrabassi kandnud, et enam see ei tundugi mulle nii raske pill. Lisaks kontrabassile mängin ka basskitarri ning saksofoni,» sõnas Niiler.

Talsi rääkis, mis motiveerib teda muusikat esitama ja kirjutama. «Mul ei olegi motivaatorit. Ma lihtsalt väga armastan muusikat. Mulle meeldib muusikat kuulata ja meeldib teistega koos muusikat mängida ja laulda. Ikka tahad seda, mis rõõmu teeb,» sõnas muusik lastele.

Stuudios oli juttu, et ansamblil Curly Strings ilmus värske helikandja, kus kõikides lugudes teeb kaasa sümfoonia orkester. Materjal on salvestatud tänavu aasta mais toimunud kontserttuuril koos Üle-Eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga. Albumil on neliteist lugu, mis pärit eelmistelt albumitelt. Uuel plaadil oleva muusikaga on fännidel äratundmisrõõmu palju, kuid ka avastamist jagub küllaga, sest orkestriseadetega on need lood saanud uue põneva helipildi. «Oleme selle albumi üle väga rõõmsad ja uhked, sest iga päev ei õnnestu ühel folkansablil koos sümfooniaorkestriga muusikat teha. See, et me nii suure koosseisuga saime kolmel korral laval olla, oli meie jaoks väga suur rõõm. Nüüd, mil sellest kõigest on ilmunud ka plaat, on rõõm veelgi suurem,» sõnas Talsi.

«Me kõik oleme bändis unistanud sellest, et saaks kasvõi kordki koos sümfooniaorkestriga mängida ja panna oma lood suurelt kõlama. See võimas emotsioon on sealt plaadi pealt hästi kuulatav,» lisas Niiler uue helikandja kohta.

«Muusikat on väga tore teha, lisaks saab ka sõpradega koos olla! Muusika mängimine ongi nii nagu öeldakse: see on üks suur mängimine! Kui see tegevus ei oleks nii lõbus, siis me ise ei oleks ka nii lõbusad,» arvas bändi kontrabassi mängija Niiler.