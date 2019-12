Tõnis Niinemetsal kahe kuu jooksul 38 etendust: minu selja taga on terve meeskond

«Ma võin seista küll üksi laval, kuid minu selja taga on terve meeskond. Viiekesi kirjutame tekstid ning toome need publikuni. Minu osa on see kõik lava peal maha mängida,» sõnas Tõnis Niinemets. Etenduse «The Kid» autoriteks on lisaks Niinemetsale veel Karl Kermes, Birgit Kermes, Kertu Moppel ja Mehis Pihla.

Näitleja tõi välja, kuidas sündis lavastuse «The Kid» ideekava. «Esimesed mõtted tulid Karli ja tema abikaasa poolt, mängisime siis veel oma eelmist tükki «Homme on täna 2.0». Hakkas sündima idee, et järgmine asi võiks olla lastest ja lapsevanemaks olemisest. Mõte hakkaski idanema ja selle aasta alguses asusime materjale kirjutama. Enne suve olid tekstid koos, kaante vahele sai ligikaudu kolmkümmend kaheksa lehekülge materjali. Peale suve hakkasime juba usinamalt tööle, ehk puhastasime tekste ja kirjutasime vajadusel ümber,» lisas Niinemets.

«Kui me viiekesi enda lugude ja kogemuste pealt kirjutame, siis loome üsna hea spektri ka publiku jaoks. Neli meist on lapsevanemad ning ühel on kaks kassi. Kirjutasime lood enda laste ja Tõnise pealt,» rääkis Kermes.

Niinemets lisas, et laval tulevad mitmel korral fookuse alla ka keskkonna teemad. «See on asi, millega järjest rohkem kokku puutume. Mis jalajälje me siin oma lastele maha jätame? Mida me tarbime? Kui palju me tarbime? Tänu sellele, et tuuritame päris palju mööda Eestimaad ringi, siis oleme mõelnud, mis masinaga tasub sõita. Näiteks kasutame hetkel Škoda gaasiautot, hoiame selle abil raha kokku ning jätame endast väiksema jalajälje. Reet Ausiga teeme samuti koostööd, meie tuuri särgid on taaskasutatud materjalidest valmistatud. Lisaks on meil tuuri ametlik limonaad, mis on saadaval vaid klaaspudelis,» lisas näitleja.

«Peamine nali tuleneb sellest, et mõni teema on paisutatud või kergelt üle võlli läinud. Sel korral oleme kirjutanud palju sellist materjali, mis ei ole päevapoliitiline. Me ei pea iga kord etendusele sõites uurima, mis täna uudistes toimus. Iga tükk muutub vastavalt sellele, kes meil saalis parasjagu istuvad ja kus me esineme. Meil on palju suhtlust publikuga, keegi häbisse ega rumalasse olukorda ei jää, kartma kindlasti ei pea. See on pigem dialoog publikuga. Etenduse kulg sõltub paljuski sellest, kuidas publik minuga kaasa tuleb,» sõnas Niinemets «The Kid» lavastuse sisu kohta, mida on kahe kuu jooksul mängitud veidike erinevas võtmes juba kolmekümne kaheksal korral.