Vahetund.ee toob koolilapsed taas vanade heade mängude juurde

Saatekülalised tõdesid, et tänapäeva laste koolivahetunnid on üksjagu passiivsed ja ühekülgsed, mistõttu nad otsustasid oma Rotary klubi esindusega teemale tähelepanu pöörata ja midagi kasulikku ette võtta. «Õnneks on nutitelefonid paljudes koolides ära keelatud. Kuid oleme küsitlenud kümneid algklasside lapsi ja uurinud nende käest, millega nad siis oma aega vahetundides sisustavad. Vastustest on selgunud, et paljud vaatavad lihtsalt aknast välja või seisavad tegevusetult koridoris. Sealt edasi tekkis meil klubis idee, kuidas laste aega kasulikult sisustada,» sõnas Abel.

«Meie idee seisneb selles, et meil on mure. Rotary klubis me lahendame muresid. Saame kokku ja räägime, kus on kitsaskohad. Suuremaid muresid hakkame koos kambakesi lahendama. Idee on siis selles, et teame, et tänapäeva lapsed liiguvad vähe. Seda teemakäsitlust kuuleme nii raadiost kui ka telekast. Palju on ühiskonnas seda teemat arutletud, kuid vähe on samme astutud. Meie vahetund.ee üritus on tuule tiibadesse saanud ning asi on hästi vastu võetud. Juba 46 koolis on avaldused sisse antud ja 9 koolis on eelarve programm täidetud, mille raames koolid saavad peatselt kätte oma üllatuskarbid. Need karbid sisaldavad footbag'e ja keksukumme koos õpetustega,» sõnas Ameljušenko ettevõtmise idee ja esimeste sammude kohta.